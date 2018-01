Weil Füllkrug wieder für 96 trifft: Schalke verpasst Sprung auf Rang 2

Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United -

Huddersfield Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Primera División Getafe -

Leganes Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Juventus -

Sassuolo Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

Barcelona Premier League Liverpool -

Tottenham Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon

Der FC Schalke 04 hat zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltags den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Gegen Aufsteiger Hannover 96 gab es trotz Führung am Ende nur ein 1:1 (1:0)

Domenico Tedesco setzte trotz der Aussagen von Clemens Tönnies von Beginn an auf Leon Goretzka, der in der Anfangsphase bei jeder Ballaktion ausgepfiffen wurde und in seiner Stunde auf dem Platz kaum stattfand. Hannover lief mit Philipp Tschauner und einer Fünferkette auf und überließ Schalke anfangs den Ball, die drei offensiven Kräfte liefen auf Höhe der Mittellinie an, allerdings ohne viel Druck.

Trotzdem war die Partie bis zum 1:0 ausgeglichen. Nach Balleroberung in der eigenen Hälfte spielte Schalke klug nach vorn, nach Zuspiel von Harit traf Pjaca ins lange Eck. Die Antwort der Gäste war ein Strahl von Klaus, der zuerst an den Pfosten und von dort an Fährmanns Rücken klatschte, aber nicht im Tor landete. Die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit plätscherten dahin.

Nach der Pause musste Hannover das Spiel machen und war jetzt das Team mit mehr Ballbesitz, konnte die Schalker Abwehr aber nur selten knacken. Wenn, dann kam man über links an den Strafraum, es fehlte aber der letzte Pass. Breitenreiter brachte für die letzten 20 Minuten einen weiteren Stürmer und stellte auf Viererkette um, was den Druck weiter erhöhte - Fährmann klärte gegen Bebou stark per Fußabwehr (70.).

Schalke hatte dadurch noch ein paar gute Gelegenheiten zum Gegenstoß, brachte aber keinen hochkarätigen Abschluss mehr zustande. Die Offensivbemühungen der Gäste wurden schließlich belohnt: Wieder ein Angriff von links, Füllkrugs langes Bein drückte den Ball über die Linie. 96 war in den Schlussminuten dem 2:1 sogar näher als Königsblau.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Pjaca (16.), 1:1 Füllkrug (86.)

Seit dem 9. Spieltag traf kein anderer Spieler so häufig wie Füllkrug (9 Tore).

Schalke blieb in den letzten 7 BL-Spielen nie ohne Gegentor. In den 5 BL-Spielen davor stand noch viermal die Null.

Schalke hat nach Halbzeitführung nur eines der letzten 85 Spiele verloren.

Hannover blieb nur in einem der letzten 13 BL-Spiele ohne Gegentor: beim 2:0 gegen Hoffenheim am 15. Spieltag.

Naldo bestritt sein 336. Bundesligaspiel und holte damit Ze Roberto als "Rekordbrasilianer" der Bundesliga ein.

Der Star des Spiels: Amine Harit

Bärenstarke Partie des 20-Jährigen, über den fast alle Offensiv-Aktionen der Schalker liefen. Lauf- und spielfreudig, zudem kaum vom Ball zu trennen. Gewann 63 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete das Führungstor von Pjaca vor.

Der Flop des Spiels: Guido Burgstaller

Wie gewohnt mannschaftsdienliche Leistung des Österreichers, aber wenn am Ende kein Torschuss und keine Torschussvorlage auf dem Zettel steht, ist das für einen Stürmer zu wenig. Hatte nur wenige Ballaktionen und eine negative Zweikampfbilanz.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Martin Petersen

Souveräne Spielführung des Unparteiischen, Petersen lag bei den strittigen Szenen richtig. Den Zweikampf von Goretzka vor dem 1:0 muss man nicht pfeifen, umgekehrt war es kein Foul, als Schöpf an der Strafraumgrenze in seinen Gegner rannte und Elfmeter forderte. Füllkrug berührte den Ball vor dem Ausgleich mit dem angelegten Arm, alles sauber.

Die Reaktionen der Trainer

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir haben im ersten Durchgang unseren Plan gut umgesetzt, aber es nicht geschafft, an der Sechzehner-Grenze vorbeizukommen. Wir haben verdient 1:0 geführt. Im zweiten Durchgang sind wir passiver geworden. Wir hatten unendlich viele Kontersituationen - das reicht für die nächsten drei Spiele. Aber der finale Pass war zu lang, zu kurz oder kam gar nicht. Wenn du den Deckel drauf machst, hast du zwei Punkte mehr. Deswegen sind wir enttäuscht."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir haben mehr als verdient einen Punkt mitgenommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit 5:1 Torschüsse, sind aber durch einen abgefälschten Schuss in Rückstand geraten. Wir haben in der Halbzeit reagiert. Wir waren dann sehr, sehr dominant. Wir haben offensiv gewechselt, immer mehr riskiert und uns belohnt. Es war fußballerisch ein sehr beeindruckender Auftritt."