Sturm in Gesprächen mit Roman Mählich

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN Rugby Autumn Internationals Sa 15:30 5 Rugby-Leckerbissen an einem Tag! Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis

Sturm Graz ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und wenig verwunderlich fallen täglich neue Namen für den vakanten Job. Nun gibt es erstmals einen offiziellen Kandidaten: SC-Wiener-Neustadt-Trainer und Sturm-Legende Roman Mählich.

"Ich will dich nur informieren, dass ich den Roman anrufen werde - er ist einer meiner Kandidaten." Mit diesen Worten teilte Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl laut Kronen Zeitung seinem Neustädter Gegenüber mit, dass Mählich bei Sturm auf dem Zettel steht. Mählich teilte dieses Gespräch in aller Fairness anschließend auch Schicker mit, so die Krone.

"Der Günter ist in seiner Sondierungsphase, klar, dass er sich da den Roman anhören muss", so Schicker zum Sturm-Interesse. "Aber auch der Günter wird verstehen, dass wir Mählich nicht kampflos ziehen lassen würden." Kein Wunder - Mählich führte Wiener Neustadt wider aller Erwartungen auf Rang zwei der Erste-Liga-Tabelle - punktgleich mit dem großen Favoriten SV Ried. Als Spieler absolvierte der 46-Jährige 252 für Sturm.