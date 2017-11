"Wir haben keine Bedenken"

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN NHL Sa 19:00 Draisaitl zur Primetime: Oilers @ Rangers Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis

Das Gerücht über eine mögliche Klage des ORF gegen die Bundesliga, ruft bei letzterer keine große Beunruhigung hervor. Man sieht sich bei der Aushandlung des TV-Vertrags im Recht.

Wie Peter Linden in seinem Blog berichtet, hege der ORF Gedanken, gegen den neuen Bundesliga-TV-Vertrag rechtliche Schritte bei der Bundes-Wettbewerbsbehörde einzuleiten. Offiziell will man beim ORF diese Überlegungen allerdings nicht bestätigen. Auf Nachfrage hieß es nur, dass "derzeit einiges geprüft wird".

Hintergrund einer möglichen Klage gegen den neuen und für vier Jahre gültigen Vertag ist eine Entscheidung aus Deutschland. Dort hat das Bundeskartellamt der Bundesliga nämlich untersagt, die gesamten Liga-Rechte an nur einen Anbieter zu verkaufen. Ob die Situation in Deutschland mit jener in Österreich, wo Sky den Zuschlag bekam, zu vergleichen ist, möchte Christian Ebenbauer gegenüber 90minuten.at nicht beurteilen, der Bundesliga-Vorstand gibt sich aber betont gelassen.

Keine Free-TV-Beschränkung auf drei Minuten

"Die Ausschreibung, die wir gemacht haben, ist mehrfach von Anwälten und Experten geprüft worden. Wir haben daher keine Bedenken hinsichtlich der Ausschreibung", versichert Ebenbauer.

Das Gerücht, wonach die Bundesliga gemeinsam mit Sky eine Beschränkung der Zusammenfassungen im Free-TV auf drei Minuten begrenzt habe, dementiert er. "Dass die Bundesliga eine Vorgabe hinsichtlich einer Beschränkung von drei Minuten gemacht hat, stimmt nicht. Wir haben ein Interesse daran, dass der Fußballfan eine ordentliche Highlight-Zusammenfassung sehen kann", so Ebenbauer.