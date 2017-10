Lederer: "Die schirchsten Kopmlimente"

Bundesliga Sa Jetzt Alle Samstags-Highlights: BVB-RB, Bayern, HSV & S04 Premier League Live Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Live Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Live Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby County -

Nottingham Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Verona Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd

Rapid Wien blieb mit dem 1:0-Sieg (Spielbericht) gegen St. Pölten im sechsten Liga-Spiel in Folge ungeschlagen. Nach der Partie tauschten die beiden Trainer Goran Djuricin und Oliver Lederer Komplimente aus.

"Riesenkompliment an den Gegner! Der Oliver (Lederer; Anm.) hat sie super eingestellt, wir haben in der Spieleröffnung teilweise Probleme gehabt", sagte Djuricin nach dem Spiel gegenüber Sky. "In der zweiten Halbzeit hat uns St. Pölten reingedrückt, wir sind dann sehr tief gestanden ungewollt, haben nichtsdestotrotz wieder zwei, drei Chancen gehabt, auch mit dem Elfmeter."

Lederer nahm die lobenden Worte gerne an, meinte gleichzeitig aber: "Das sind die schirchsten Komplimente, wenn man selbst nichts davon hat." Der ehemalige Admira-Coach wartet mit St. Pölten weiterhin auf den ersten Sieg. Das Schlusslicht hat nach elf Spiele nur zwei Punkte am Konto.

Dennoch bleibt Lederer optimistisch. "Wir wissen auch, dass es am Ende des Tages null Punkte bedeutet, aber die Leistung stimmt mich dennoch sehr zuversichtlich. Es ist trotzdem Rapid, und du musst sie erst einmal im letzten Drittel verteidigen", spricht auch Lederer ein Kompliment an seinen Kollegen aus.

Djuricin freute sich indes, dass mit Joelinton endlich wieder ein Stürmer für Rapid traf. "Scheinbar fruchtet das Stürmer-Training", meinte der Rapid-Coach mit Blick auf das zuletzt installierte Individualtraining.