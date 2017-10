Starke Admira verpasst Sieg gegen Salzburg

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag mit Köln - Bremen Eredivisie Live Feyenoord -

Ajax Premier League Live Everton -

Arsenal Ligue 1 Live Nizza -

Strassburg Serie A Live Atalanta -

Bologna Serie A Live Benevento -

Florenz Serie A Live AC Mailand -

Genua Serie A Live SPAL -

Sassuolo Serie A Live FC Turin -

AS Rom Premier League Live ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Live Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División Deportivo -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses

Red Bull Salzburg hat ein glückliches 1:1-Remis bei der Admira geholt. Die Südstädter hatten in der BSFZ Arena im Duell der 12. Runde der Fußball-Bundesliga ein klares Chancenplus, wurden aber nicht mit drei Punkten belohnt. Somit sind nun beide Teams bereits sechs Spiele unbesiegt. Titelverteidiger Salzburg hat als erster Verfolger drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz.

Die Admira hat als Fünfter weiter sieben Zähler weniger als die am Donnerstag in der Europa League bei Konyaspor erfolgreich gebliebenen"Bullen" auf dem Konto. Xaver Schlager (7.) brachte die Salzburger vor 2.500 Zuschauern früh in Führung, Christoph Knasmüllner (17.) glich mit einem verwandelten Elfmeter schnell aus. Für den Offensivspieler war es bereits Saisontor Nummer acht, drei Treffer resultierten aus Strafstößen.

Die Admiraner legten vor eigenem Publikum einen mutigen, offensiven Auftritt hin und waren über 90 Minuten gesehen die bessere und gefährlichere Mannschaft. Sasa Kalajdzic lief schon nach etwas mehr als zwei Minuten alleine auf Salzburg-Goalie Alexander Walke zu, setzte den Ball aber knapp daneben. Die Antwort der Gäste folgte prompt. Nach schöner Aktion lenkte Schlager einen Berisha-Schuss aus kurzer Distanz leicht ins Tor ab. Fredrik Gulbrandsen hätte nachlegen können, scheiterte aber an Andreas Leitner (9.).

Ineffiziente Admira verpasst Sieg gegen den Meister

Damit hatte der Meister sein Offensivpulver verschossen, während die Admira einen feinen Auftritt hinlegte und auch einmal belohnt wurde. Andreas Ulmer brachte den durchbrechenden Maximilian Sax unglücklich zu Fall, Knasmüllner zeigte vom Elfmeterpunkt einmal mehr keine Nerven (17.). Der quirlige Sax stand auch in der Folge mehrmals im Mittelpunkt, setzte einen Volley-Aufsetzer drüber (20.) und reagierte nach einem katastrophalen Leitgeb-Rückpass schlecht. Er spielte ab, anstelle aus bester Position selbst abzuschließen (38.).

Die mangelnde Effizienz war auch nach dem Seitenwechsel das einzige Manko der Admiraner. Lukas Grozurek schoss nach starker Einzelleistung knapp vorbei (49.) und scheiterte zudem an Walke (57.). Der Goalie-Routinier konnte sich auch bei einer von vielen Kopfballchancen des 1,95 Meter großen Kalajdzic (70.) auszeichnen sowie bei einem Abschluss von "Joker" Marin Jakolis (85.) retten. Salzburg hatte demgegenüber einzig bei einem Abschluss von Takumi Minamino (61.) Torgefahr ausgestrahlt.

Die Salzburger haben aus den jüngsten sechs Runden drei Siege und drei Remis geholt - genauso wie die Admira, die unter Damir-Buric-Nachfolger Ernst Baumeister weiter unbesiegt ist.