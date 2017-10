"Ihr wärt in Deutschland unter den Top-5"

WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Irland -

Moldawien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Kult-Fußball-Manager Reiner Calmund hält offenbar große Stücke auf den SK Rapid Wien. Bei einem Besuch im Allianz Stadion stimmte er Lobeshymnen auf die Hütteldorfer an.

Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen war am Donnerstag ihm Rahmen einer Veranstaltung für die Mitglieder des Rapid Business Clubs einer der Redner. Und der Stargast sparte nicht mit Anerkennung für das grün-weiße Umfeld.

"Power und mit Stimmung, das stimmt ja alles, da hab ich ganz, ganz große Achtung davor und da wärt ihr auch in Deutschland bei den Top-5 dabei", zeigt sich Calmund von der Atmosphäre bei Rapid-Spielen begeistert.

Ein besonderes Lob sprach der 68-Jährige aber auch den Verantwortlichen des Klubs aus. "Alles, was die Leute hier hinter den Kulissen leisten, ich kann das einschätzen, da können sich viele deutsche Spitzenvereine eine dicke Scheibe abschneiden", meint das Manager-Schwergewicht.

Positive Worte für ÖFB-Team

Calmund glaube fest daran, dass es auch sportlich bald wieder rosigere Zeiten in Hütteldorf geben werde: "Wenn ich sehe, dass man seit 2008 keine Meisterschaft mehr geholt hat, als Fußballreligion mit den meisten Fans, man es aber in dieser schwierigen Zeit schafft, mit Unterstützung der Sponsoren so ein Stadion hinzusetzen, dann habe ich große Hoffnung für Rapid."

Doch nicht nur in Bezug auf Rapid findet der Deutsche positive Worte, auch in puncto ÖFB-Team sieht er die Lage weniger drastisch, als es der momentane Grundtenor im Land ist.

"Seid ein bisschen selbstbewusster, auch im Fußball", rät Calmund. "Eure Trainer sind gut, alleine wenn man nach Deutschland blickt. Auch wenn es jetzt nicht läuft, aber Peter Stöger ist ein voll akzeptierter Trainer, auch Hasenhüttl, eine voll akzeptierte Persönlichkeit. Franco Foda, Andi Herzog - es gibt eine Menge gute Leute. Die Österreicher sollen nicht so bekloppt spielen, ihr wollt jetzt wieder so einen Wunderprofessor fordern. Es gibt welche, die schon nachgewiesen haben, dass sie Trainer machen können."