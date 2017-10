"Habe kein Problem damit"

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Nordirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Maximilian Wöber könnte am Freitag (20.45 Uhr/live ORF eins) in der WM-Qualifikation in Wien gegen Serbien sein Debüt in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft feiern - allerdings in einer ungewohnten Rolle. Nach den vielen Absagen scheint ein Einsatz des zentralen Abwehrspielers als Linksverteidiger alles andere als ausgeschlossen.

Wöber fühlt sich für diese Aufgabe bereit. "Bei Rapid habe ich das lange trainiert, aber nicht so oft gespielt. Doch ich habe kein Problem damit." Der Platz links in der Viererkette sei für ihn eine "Alternativ-Position, genauso wie im defensiven Mittelfeld. Aber meine Hauptposition ist in der Innenverteidigung", sagte der Ex-Rapidler.

Der 19-jährige zeigte zuletzt am Sonntag beim 4:0 in Heerenveen mit seinem ersten Tor für Ajax Amsterdam bei seinem ersten Liga-Einsatz in der Startformation auf. "Mein Selbstvertrauen ist dadurch gewachsen. Ich denke, ich habe mich für weitere Aufgaben empfohlen."

Ajax anspruchsvoller als Rapid

Der Ende August um rund 7,5 Millionen Euro vollzogene Wechsel von Rapid zum niederländischen Rekordmeister habe ihn in eine neue Fußball-Welt geführt, erzählte Wöber. "Körperlich und vom Kopf her ist es viel anspruchsvoller als bei Rapid. Ich merke schon nach einem Monat, dass ich von der Kondition und von der Ruhe am Ball her einen Schritt nach vorne gemacht habe."

Das wollte der Wiener aber nicht als Kritik an seinem Ex-Club verstanden wissen. "Das Training bei Rapid war auch gut, aber es ist ein Unterschied, ob man mit Top-Spielern trainiert oder mit Spielern in der österreichischen Bundesliga, die den nächsten Schritt noch machen müssen", erklärte Wöber.