Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien äußerte Leader Marc Janko deutliche Worte. Und nahm dabei auch den ÖFB ins Visier. "Ich habe auch gehört, dass Willi Ruttensteiner in Frage steht. Was hat Willi Ruttensteiner verbrochen? Er hat erstmals umfassend analysiert. Ich habe gelesen, dass es an der Kommunikation liegt und nicht am Fachlichen. Da frage ich mich, um was geht es den Entscheidungsträgern wirklich", wird Janko von 90Minuten zitiert.

"Es ist eine Entwicklung zu erkennen, die Ära vor und nach Koller kann man nicht miteinander vergleichen. Klar ist auch, dass Erfolg nicht linear ist, es ist wie eine Sinuskurve. Insofern würde ich mir wünschen, dass diese ganze Verabschiedung mit dem größtmöglichen Respekt verläuft. Und alle, die jetzt aus den Löchern rausgekrochen gekommen und sich äußern: Das ist schon sehr fragwürdig, wer sich jetzt wieder zu Wort meldet. Man hätte das von ÖFB-Seite her eleganter lösen können, indem sich einige Entscheidungsträger nicht Tage vor der Sitzung zu Wort melden", so der 34-Jährige weiter.

Auch die Kritik an seinen Nationalteam-Kollegen geht Janko nahe. Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, Martin Harnik und David Alaba sagten für die beiden Länderspiele ab: "Ich möchte keinen von unseren Spielern etwas Böses unterstellen. Beim 'Sabi' kann man gerne die Zähne herzeigen, wenn man das will. Wir könnten aber auch sagen, warum unterstellt ihr diesen Spielern, dass sie nicht herkommen wollen? Ich sehe die Einberufung als ehrenvolle Pflicht und werde so lange kommen, so lange ich Einladungen bekomme."