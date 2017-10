Drei Leistungsträger sagen ÖFB-Team ab

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Freitag in Wien gegen Serbien und am drauffolgenden Montag in Chisinau gegen die Republik Moldau auf David Alaba, Martin Harnik und Marcel Sabitzer verzichten. Das gab der ÖFB am Montag bekannt. Nachnominiert wurden Valentino Lazaro, Philipp Schobesberger und Christoph Knasmüllner.

Laut ÖFB-Angaben laboriert Bayern-Profi Alaba noch an den Folgen seiner Sprunggelenksverletzung. Leipzig-Kicker Sabitzer kann nicht nach Wien reisen, weil ihm zwei Weisheitszähne gezogen wurden, Hannover-Stürmer Harnik laboriert aufgrund eines aktivierten Fersensporns.

Alle drei Profis waren am Wochenende in der deutschen Bundesliga über 90 Minuten im Einsatz. Das ÖFB-Team hat vor den letzten Quali-Partien, die wohl der Abschluss der Teamchef-Ära Marcel Koller sein dürften, praktisch keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme.