Fröschl-Triplepack sorgt für klaren Ried-Sieg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primeira Liga Live Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Thomas Fröschl hat die SV Ried mit einer Galavorstellung zum Sieg gegen Wacker Innsbruck geschossen. Der 28-Jährige erzielte in der sechsten Runde der Ersten Liga beim 4:1-Erfolg seines Teams drei Treffer. Seifedin Chabbi bzw. Christoph Freitag für die Gäste erzielten die weiteren Tore.

Ried hält bei zehn Punkten und ist neuer Dritter. Innsbruck (8), das nach zuletzt zwei Siegen die erste Saisonniederlage hinnehmen musste, liegt mit einem Spiel weniger auf Rang vier.

Das Team von Karl Daxbacher erwischte den besseren Start und fand die besseren Chancen vor. Sowohl Zlatko Dedic als auch Martin Harrer vergaben jedoch aus aussichtsreichen Positionen (4., 14.). Deutlich effizienter erwiesen sich die Gastgeber. Thomas Fröschl brachte den Bundesliga-Absteiger mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung (15.), nachdem ihn Ilkay Durmus ideal in Szene gesetzt hatte.

Im Gegensatz zu den beiden Siegen in der vergangenen Woche fand Innsbruck nicht mehr ins Spiel zurück. Marko Stankovic und Seifedin Chabbi vergaben zunächst noch eine Vorentscheidung (19., 21.). So blieb es dem Mann des Spiels vorbehalten für diese zu sorgen. Nach einem Freistoß von Thomas Mayer stieg Fröschl am höchsten und ließ Lukas Wedl, der Stammgoalie Christopher Knett im Tor der Gäste ersetzte, keine Abwehrchance. Der Angreifer der Rieder zog mit seinem vierten Saisontor mit Hamdi Salihi an der Spitze der Torschützenliste gleich.

Diese Kicker gibts zum Nulltarif © GEPA 1/20 Zahlreiche Kicker stehen ohne Verein da. Darunter sind ehemalige Nationalteamspieler wie Florian Klein, aber auch Champions-League-Helden, wie Roman Kienast oder einstige Supertalente wie der Ex-Bulle Ante Roguljic. SPOX hat den Überblick! © GEPA 2/20 Florian Klein (Letzter Verein: VfB Stuttgart) © GEPA 3/20 Lukas Rotpuller (Letzter Verein: FK Austria Wien) © GEPA 4/20 Muhammed Ildiz (Letzter Verein: Gaziantepspor) © GEPA 5/20 Christian Gartner (Letzter Verein: Fortuna Düsseldorf) © GEPA 6/20 Erwin "Jimmy" Hoffer (Letzter Verein: Karlsruher SC) © GEPA 7/20 Ylli Sallahi (Letzter Verein: Karlsruher SC) © GEPA 8/20 Jürgen Säumel (Letzter Verein: Wacker Innsbruck) © GEPA 9/20 Thomas Bergmann (Letzter Verein: SV Ried) © GEPA 10/20 Benjamin Sulimani (Letzter Verein: SV Horn) © GEPA 11/20 Roman Kienast (Letzter Verein: SK Sturm Graz) © GEPA 12/20 Dario Baldauf (Letzter Verein: Wolfsberger AC) © GEPA 13/20 Eldis Bajrami (Letzter Verein: Admira) © GEPA 14/20 Ante Roguljic (Letzter Verein: RB Salzburg) © GEPA 15/20 Dimitry Imbongo Boele (Letzter Verein: LASK) © GEPA 16/20 Philip Hellquist (Letzter Verein: Wolfsberger AC) © GEPA 17/20 Patrick Wessely (Letzter Verein: Admira Wacker) © GEPA 18/20 Tomi Correa (Letzter Verein: SK Rapid Wien) © GEPA 19/20 Orhan Ademi (Letzter Verein: SV Ried) © GEPA 20/20 Lukas Königshofer (Letzter Verein: Stuttgarter Kickers)

Nach der Pause brachte Freitag die Tiroler nach einer Eckballserie zurück ins Spiel. Lange währte die Freude aufseiten der Innsbrucker nicht. Fröschl erstickte mit einem schönen Flachschuss ins lange Eck die aufkommenden Hoffnungen der Gäste auf eine Wende im Keim. Zwölf Minuten später schaltete Mayer nach einem Fehler von Matthias Maak, der den Ball schlecht nach hinten klärte, am schnellsten. Seinen Querpass versenkte Chabbi ohne Probleme. Es war erst der vierte Torschuss der Gastgeber. Danach verwaltete Ried das Ergebnis ohne echte Gegenwehr der Tiroler über die Zeit.