Die Abopreise der Bundesliga im Vergleich

In einem Monat, am 22. Juli 2017 wird die Tipico-Bundesliga-Saison 2017/18 mit dem Spiel Rapid Wien gegen SV Mattersburg eröffnet. Während sich die Vereine fleißig vorbereiten, läuft im Hintergrund der nicht unwichtige Aboverkauf für die Fans. Doch was müssen die Anhänger in Österreich eigentlich für ihre Dauerkarten hinblättern?

SPOX hat sich umgesehen und die Abopreise der zehn Bundesligisten verglichen. Berücksichtigt wurden dabei neben den Fansektoren auch die teuersten Plätze im Stadion, meist auf der Haupttribüne, teilweise aber auch auf der gegenüberliegenden Seite.

Dabei fällt auch: Am günstigsten kommt man eindeutig bei Aufsteiger LASK ins Stadion. Für 215 Euro ist man auf der Längsseite eine ganze Saison lang dabei, für den Fansektor werden 150 Euro fällig. Das ergibt knapp 12 bzw. 8,33 Euro pro Spiel.

Teures Pflaster Mattersburg

Ebenfalls günstig sind die Fansektoren der Wiener Austria (169/9,39€), des SKN St. Pölten (180/10€) sowie des SCR Altach (185/10,28€) und jener von Meister Red Bull Salzburg (190/10,56€). Knapp 200 Euro müssen die Fans der Admira in der Südstadt bezahlen, Rapid und Sturm Graz verlangen von den Hardcore-Anhängern 218 Euro, der WAC 220 Euro. Ganz klar übertroffen werden alle Klubs aber vom SV Mattersburg, der satte 280 Euro (15,56 im Schnitt) für das Abo im Fansektor verlangt.

Aber auch auf den Längsseiten sind die Burgenländern unter den Top drei, ein Abo auf der Gegentribüne kostet 420 Euro (23,33). Teurer wird es nur bei Rapid mit 470 Euro (26,11) und Red Bull Salzburg mit 480 Euro (26,67). Deutlich preiswerter kann man die 18 Heimspiele seines Klubs auf der Längsseite bei St. Pölten (285€), der Austria und Altach (je 295€) besuchen.

Die Abopreise der Bundesligisten 2017/18

Haupt-/Gegentribüne Fansektor Verein Abo pro Spiel Abo pro Spiel Red Bull Salzburg 480 € 26,67 € 190 € 10,56 € FK Austria Wien 295 € 16,39 € 169 € 9,39 € SK Sturm Graz 397 € 22,06 € 218 € 12,11 € SCR Altach 295 € 16,39 € 185 € 10,28 € SK Rapid Wien 470 € 26,11 € 218 € 12,11 € Admira Wacker 306 € 17,00 € 199 € 11,06 € SV Mattersburg 420 € 23,33 € 280 € 15,56 € Wolfsberger AC 320 € 17,78 € 220 € 12,22 € SKN St. Pölten 285 € 15,83 € 180 € 10,00 € LASK 215 € 11,94 € 150 € 8,33 € Durchschnitt 348,30 € 19,35 € 200,90 € 11,16 €

*Alle Preise sind Normalpreise. Diverse Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.