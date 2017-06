Bolingoli-Mbombo wechselt doch nach Wien

Erlebe

deinen Sport

live Segunda División Mi 21:00 Teneriffa -

Getafe (Finale Hinspiel) Serie A Do 02:00 Botafogo -

Vasco da Gama Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense

Boli Bolingoli-Mbombo steht offenbar vor einem Wechsel zum SK Rapid Wien. Das Talent soll schon in Kürze in Wien-Hütteldorf andocken und die linke Abwerseite verstärken. Kurios: Noch am Vormittag wurde der Belgier mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht.

Wie der Kurier berichtet, stehen lediglich letzte Vertragsdetails aus, der Transfer von Boli Bolingoli-Mbombo zu Rapid dürfte demnach bald über die Bühne gehen.

Der 21-jährige Bolingoli-Mbombo ist auf dem linken Flügel universell einsetzbar und soll nun also Rapid verstärken. Sein Vertrag bei seinem Klub FC Brügge läuft noch bis Sommer 2019, über die mögliche Ablösesumme ist noch nichts durchgesickert.

Was war zuvor passiert? Am Vormittag bericheteten mehrere Medien, darunter auch SPOX, unter Berufung auf Het Nieuwsblad, dass Bolingoli-Mbombo in Kürze bei der Austria andocken soll. Auf SPOX-Nachfrage dementierten die Veilchen allerdings, man kenne diesen Spieler nicht. Künftig wird man sich aber wohl doch mit ihm beschäftigen, zumindest in der Gegner-Analyse im Wiener Derby.