Koller: Darum ist Thiem ein Vorbild

Mittwoch, 07.06.2017

Laut Teamchef Marcel Koller kann sich auch das österreichische Fußball-Nationalteam von Tennis-Star Dominic Thiem etwas abschauen. Mehrere Qualitäten, die man im Einzelsport Tennis brauche, seien auch im Fußball von Vorteil, vor allem im mentalen Bereich. Das erklärte Koller am Mittwoch während Thiems Viertelfinal-Sieg gegen Novak Djokovic bei den French Open in einer Pressekonferenz.

"Du brauchst Ruhe, du brauchst Spirit, du brauchst die Überzeugung, den Willen, diesen Fokus, auch mit Rückschlägen umgehen zu können und wieder zurückzukommen", sagte der Schweizer. Diese Eigenschaften würden auch im Fußball den Unterschied ausmachen. "Wenn du viele solcher Spieler drinnen hast, die diese Qualität haben, kannst du Spiele gewinnen, du kannst zurückkommen, du kannst vielleicht auch einen Sieg verwalten, um schlussendlich als Sieger vom Platz zu gehen."

Auch Hirscher gratuliert Thiem

Das ÖFB-Team hat das am Sonntag im so wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Irland im Visier. Thiem könnte bei einem Halbfinal-Sieg am Freitag gegen Rafael Nadal am selben Tag sein erstes Grand-Slam-Endspiel bestreiten. Die Partie gegen Nadal werden neben dem Fußball-Nationalteam auch andere Sport-Promis gespannt verfolgen.

Ski-Star Marcel Hirscher richtete Thiem über die Kronen Zeitung alles Gute aus. "Wenn man Leute wie Nadal in Rom oder jetzt Djokovic in Paris bei derart wichtigen Turnieren schlägt, dann ist das sensationell", so Hirscher, der in Österreich eine "neue Tennis-Begeisterung" spürt. Auch Hermann Maier meint: "Was Thiem leistet, ist unmenschlich."

