Finnland-Teamchef erweist Arnie große Ehre

Mittwoch, 29.03.2017

Ausgerechnet der derzeit wohl am schwersten zu ersetzende Spieler fehlt der österreichischen Nationalmannschaft am 11. Juni im Schlüsselspiel der WM-Qualifikation in Irland. Seine Bedeutung für das ÖFB-Team hat Marko Arnautovic am Dienstag in Innsbruck nicht nur mit seinem Tor im Test gegen Finnland (1:1) eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

"Es ist nicht so, dass ich unersetzbar bin", sagte Arnautovic. Der Stoke-Legionär weiß mittlerweile um die unnötige Gelbsperre, die er sich für Dublin eingehandelt hat. "Es tut natürlich weh, aber das ist Fußball. Nach Irland bin ich wieder dabei."

"Er macht den Unterschied"

Wer Arnautovic im Juni auf dem linken Flügel vertreten könnte, ließ Teamchef Marcel Koller vorerst offen. Gegen die Finnen versuchte er es mit Allrounder Alessandro Schöpf. Der Tiroler legte die Rolle allerdings etwas zentraler an. "Ohne Arnautovic müssen sie ein bisschen einen anderen Stil spielen", meinte auch Finnlands Teamchef Markku Kanerva. "Man muss es als Team kompensieren, man braucht eine andere Strategie."

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/18 Im Testspiel gegen Finnland kam Österreich nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Vor allem in Hälfte eins, war die Elf von Marcel Koller erschreckend schwach. Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik.html © GEPA 2/18 Heinz Lindner (Note=4): Sah beim Gegentor nicht gut aus, versuchte ansonsten aber, den Ball flach zu halten und mitzuspielen. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=2.html © GEPA 3/18 Aleksandar Dragovic (Note=3-): In der gewohnten Viererkette ab der zweiten Halbzeit stärker als in der Dreier-Abwehr, aber manchmal schlampig im Spielaufbau. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=3.html © GEPA 4/18 Sebastian Prödl (Note=4): Verschätzte sich in der ersten Hälfte oft, die Abstimmung mit Dragovic und Hinteregger klappte bisweilen gar nicht. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=4.html © GEPA 5/18 Martin Hinteregger (Note=3): Vor allem in der zweiten Hälfte im Verbund mit Arnautovic auf der linken Seite erstaunlich stark, seine mutigen Offensiv-Vorstöße blieben aber letztlich unbelohnt. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=5.html © GEPA 6/18 Valentino Lazaro (Note=4): Bemüht, aber defensiv teilweise mit Stellungsfehlern und vom Kollegen Sabitzer alleingelassen. Nach vorne ging bis auf einen Schuss nicht allzu viel. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=6.html © GEPA 7/18 Zlatko Junuzovic (Note=4): Bemüht, aber unauffällig. Gegen teilweise rabiat agierende Finnen wohl eher auf seine Gesundheit als auf Spielkultur bedacht. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=7.html © GEPA 8/18 David Alaba (Note=3-): Zusammenspiel mit Harnik klappte gar nicht, Abstimmung fehlte. Der Kapitän bekam von den Finnen regelmäßig auf die Schlapfen, ehe er nach der ersten Halbzeit in der Kabine blieb. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=8.html © GEPA 9/18 Alessandro Schöpf (Note=4+): Der gebürtige Tiroler spielte zwar bemüht, bis auf eine Sense und glücklosen Offensiv-Situationen war aber nicht allzu viel zu sehen. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=9.html © GEPA 10/18 Markus Suttner (Note=5): Komplett unsichtbar, ließ seine Hinterleute des Öfteren im Stich. So keine ernsthafte Alternative für die linke Außenbahn. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=10.html © GEPA 11/18 Marcel Sabitzer (Note=4): Ließ den Kollegen Lazaro des Öfteren alleine die rechte Seite beackern, offensiv ohne Durchschlagskraft. Wurde nach 45 Minuten erlöst. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=11.html © GEPA 12/18 Martin Harnik (Note=5): Hing komplett in der Luft, hatte ganze fünf (!) Ballaktionen und damit die wenigsten aller Österreicher. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=12.html © GEPA 13/18 Stefan Lainer (Note=3): Eine ernsthafte Alternative für die Viererkette, wenngleich nach vorne weit weniger ging als bei Hinteregger auf der anderen Seite. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=13.html © GEPA 14/18 Marko Arnautovic (Note=2+): Erschreckend, wie abhängig Österreich von ihm ist. War gut drauf, Zusammenspiel mit Hinteregger klappte überraschend gut. Einziger Lichtblick. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=14.html © GEPA 15/18 Florian Grillitsch (Note=3-): Der Debütant ersetzte nach 45 Minuten Alaba, agierte aber defensiver als der Bayern-Star. Ansonsten brav, wenn auch ausbaufähig. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=15.html © GEPA 16/18 Marc Janko (Note=3-): Die Kobra agierte phasenweise zahnlos, wenngleich seine Kopfballstärke den Unterschied ausmachen hätte können. Bei einer Doppelchance erfolglos. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=16.html © GEPA 17/18 Michael Gregoritsch (zu kurz eingesetzt) /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=17.html © GEPA 18/18 Stefan Ilsanker (zu kurz eingesetzt) /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=18.html

Nicht nur für den Coach des Testspiel-Gegners ist Arnautovic der Schlüsselspieler in der ÖFB-Offensive. "Es stimmt, er macht den Unterschied", sagte Kanerva. "Auch wenn Messi bei Barcelona oder Ronaldo bei Real Madrid fehlt, bereitet das dem Trainer Kopfschmerzen."

