ÖFB-Cup: Elton John sorgt für Terminprobleme

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Groß war der Jubel bei Austria Klagenfurt, als man mit St. Pölten für die erste Cup-Runde einen Bundesligisten zugelost bekam. Doch Elton John macht den Kärntnern bei der Planung einen Strich durch die Rechnung.

Denn der Cup-Auftakt ist für den 14./15./16. Juli angesetzt und ausgerechnet am 15. Juli tritt die britische Musik-Legende im Klagenfurter Wörthersee-Stadion auf. Ein Fußballspiel in der EM-Arena am geplanten Cup-Termin ist also nicht möglich.

Die Kärntner sind daher mit dem Wunsch einer Verschiebung bereits an den den ÖFB herangetreten. Sollte der Verband ablehnen, müsste der Regionalligist auf einen kleineren Platz in der Umgebung ausweichen.