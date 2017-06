Monschein klagt gegen Vertragsverlängerung

Freitag, 09.06.2017

Denn genau mit dieser einseitigen Option soll es rechtliche Probleme geben, das berichtet der Kurier. Laut Monscheins Berater Christian Sand geht sein Klient nun gerichtlich dagegen vor.

Zudem wird der 24-Jährige auch beim Trainingsauftakt der Südstädter fehlen. Sorgen macht man sich bei der Admira aber keine, Sportdirektor Ernst Baumeister erklärte dem Blatt, dass "laut unseren Anwälten" alles wasserdicht sei. "Sie können es probieren. Sie werden sehen wie weit sie kommen werden."

Selbst wenn Monschein mit seiner Klage nicht durchkommt, dürfte die Beziehung beider Parteien darunter leiden. Immer wieder wurde der Stürmer mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht. Monschein erzielte in der abgelaufenen Saison in 36 Spielen 16 Treffer und bereitete fünf Tore vor.

