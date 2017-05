Möschl wechselt zu Dynamo Dresden

Dienstag, 30.05.2017

"Patrick ist ein waschechter Flügelspieler, der mit viel Tempo agiert, starkes Pressing spielen kann und vor allem durch seine Läufe in die Tiefe Gefahr ausstrahlt. Mit Patricks Verpflichtung wird sich der Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld weiter erhöhen", so Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einem Statement.

Möschl selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Dynamo hat in den letzten beiden Jahren einen sehr attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt, und ich möchte dabei helfen, diesen Weg fortzusetzen", sagte Patrick Möschl nach seiner Vertragsunterschrift. "Ich weiß, dass Dresden eine fußballverrückte Stadt ist, und freue mich sehr auf den Verein, die Fans und die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga."

Patrick Möschl im Steckbrief