Piesinger verlässt Sturm Graz

Dienstag, 30.05.2017

Wie SPOX bereits am Samstag berichtete, wird Simon Piesinger den SK Sturm verlassen. Sein Vertrag bei den Steirern läuft aus und wird nicht verlängert. "Simon Piesinger ist ein Spieler, der für den SK Sturm immer alles gegeben und den Sturmfans viele Tore und Highlights beschert hat. Darüber hinaus ist er eine bemerkenswert positive Persönlichkeit. Dennoch haben wir die Entscheidung getroffen, dass, sollten wir auf der zentralen Mittelfeldposition noch etwas tun, wir in Richtung eines anderen Spielerpofils gehen würden. Ich habe das gestern so mit Simon besprochen und wir gehen im Guten auseinander. Der SK Sturm wünscht Simon alles erdenklich Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg", begründet Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl die Entscheidung.

Simon Piesinger im Steckbrief