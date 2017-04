Hat Fink eine Basel-Ausstiegsklausel?

Mittwoch, 12.04.2017

Der Schweizer Serienmeister FC Basel ist auf der Suche nach einem neuen Trainer und soll laut Medienberichten ein Auge auf Thorsten Fink geworfen haben. Der bei Austria Wien unter Vertrag stehende Deutsche genießt bei seinem Ex-Arbeitgeber einen ausgezeichneten Ruf.

Nun heizte der Blick, der Fink schon am Dienstag zum aussichtsreichsten Kandidat für die Nachfolge von Urs Fischer machte, die Gerüchteküche weiter an. Laut dem Blatt soll der Deutsche eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben - aber nur für den FC Basel.

Fink will sich nicht an Spekulationen beteiligen

"Ich bin momentan Austria-Trainer und gehe auf keine Spekulationen ein. Sobald in Basel ein Trainer gesucht wird, bin ich dann immer im Gespräch - wir hatten ja damals gute Erfolge bei Basel", sagte Fink am Dienstag gegenüber Puls 4 und fügte an: "Ich hatte noch keine Kontakte und konzentriere mich auf die Aufgaben mit der Austria, die sind schwer genug. Alles andere wird sich dann ergeben."

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Auch bei der Austria gab man sich ob der Gerüchte gelassen und gab bekannt, dass "keine offizielle Anfrage" für Fink vorliegt. "Er steht bei uns bis 2019 unter Vertrag, wir haben im Herbst in der guten Phase bewusst die Verträge des ganzen Trainerteams verlängert. Das ist Fakt", stellte Sportdirektor Franz Wohlfahrt klar.

Hat Fink in seinem neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel?

Die heißesten Sportlerinnen der Welt © twitter.com/anastasiaashley 1/31 Sport ist nicht nur immer höher, weiter, schneller - manchmal ist er auch einfach nur sexy! SPOX hat sich umgeschaut... /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal.html © instagram.com/anastasiaashley 2/31 Anastasia Ashley ist so ein Beispiel /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=2.html © instagram.com/anastasiaashley 3/31 Die US-Amerikanerin ist nicht nur professionelle Surferin /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=3.html © instagram.com/anastasiaashley 4/31 Ashley arbeitet zudem - wie passend - als Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=4.html © instagram.com/blaironealgolf 5/31 Blair O'Neal kann sich ebenfalls problemlos am Strand sehen lassen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=5.html © instagram.com/blaironealgolf 6/31 Dabei ist die Amerikanerin eigentlich auf dem Golfplatz zu Hause /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=6.html © instagram.com/blaironealgolf 7/31 O'Neal ist zudem als Model aktiv - und in einer Reality-TV-Serie /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=7.html © instagram.com/allisonstokke 8/31 Allison Stokke aus den USA ist Leichtathletin. Vor allem im Stabhochsprung haut die 27-Jährige alles raus /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=8.html © instagram.com/curlme_anna&hl 9/31 Anna Sidorova war bei den Winterspielen 2014 in Sotschi Skip der russischen Curlerinnen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=9.html © instagram.com/curlme_anna&hl 10/31 Sidorova fühlt sich aber auch in wärmeren Gefilden heimisch /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=10.html © instagram.com/skydigg4 11/31 Skylar Diggins ist bildhübsch - und obendrein eine hervorragende Basketball-Spielerin. Ihr Verein sind die Dallas Wings /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=11.html © instagram.com/lsesselmann 12/31 Lauren Sesselmann ist stark mit dem Ball am Fuß. Sie hat 50 Länderspiele für Kanada auf dem Buckel /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=12.html © instagram.com/carowozniacki 13/31 Wenn es um die schönsten des Sports geht, darf das dänische Tennis-Ass Caroline Wozniacki natürlich nicht fehlen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=13.html © instagram.com/jaque1212 14/31 Die brasilianische Volleyball-Spielerin Jaqueline Carvalho sorgt für südamerikanisches Flair /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=14.html © instagram.com/gratifiedsoul 15/31 Wenn Lacey Jones an den Pokertischen dieser Welt auftaucht, dann... /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=15.html © instagram.com/gratifiedsoul 16/31 ... werfen die Männer die besten Karten einfach weg /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=16.html © www.instagram.com/mariaverchenova 17/31 Maria Verchenova ist Golferin. Dabei wollte die Russin als Kind immer Ballerina werden /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=17.html © instagram.com/geniebouchard 18/31 Völlig überraschend taucht hier auch Eugenie Bouchard auf /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=18.html © instagram.com/geniebouchard 19/31 Die Kanadierin spielt Tennis und mit ihren Reizen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=19.html © instagram.com/lindseyvonn 20/31 Lindsey Vonn wagt sich auch mal ohne Skianzug auf die Piste. Warum auch nicht? /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=20.html © instagram.com/annakournikova 21/31 Anna Kournikova hat im Tennis nicht viel gewonnen - aber macht ja nichts!!! /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=21.html © twitter.com/martinfkde 22/31 Miriam Gössner ist eine hervorragende Biathletin - und die Freundin von Felix Neureuther /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=22.html © instagram.com/anna.veith 23/31 Anna Veith hieß mal Fenninger. 2014 wurde die Österreicherin Olympiasiegerin im Super-G /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=23.html © instagram.com/pingponggirl 24/31 Soo Yeon Lee aus Südkorea ist Model und Tischtennisspielerin /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=24.html © instagram.com/miss2jits 25/31 Die Wakesurferin Whitney Miller war 2012 Miss United States /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=25.html © instagram.com/rachelwray 26/31 Rachel Wray war mal als Cheerleader bei den Kansas City Chiefs. Mittlerweile ist sie im Kampfsport zu Hause /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=26.html © instagram.com/mariasharapova 27/31 Natürlich muss an dieser Stelle auch Tennis-Star Maria Sharapova vorkommen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=27.html © instagram.com/mjenneke93 28/31 Michelle Jenneke ist eine australische Leichtathletin. Nebenbei arbeitet sie auch als Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=28.html © instagram.com/alanarblanchard 29/31 Alana Blanchard stammt aus Hawaii. Kein Wunder, dass sich die 27-Jährige dem Surfen zugewendet hat /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=29.html © instagram.com/lerynfranco1 30/31 Willkommen im wunderschönen Paraguay! Leryn Franco stammt von hier und ist Leichtathletin sowie Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=30.html © Instagram/hollydazecoffeyyy 31/31 Zum Abschluss nochmal zum Surfen: Das ist Holly-Daze Coffey (l.) und ihre Schwester Ellie-Jean /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=31.html

Fakt ist auch, dass Fink in seinem ersten Austria-Vertrag keine Ausstiegsklausel hatte, aber ist das auch nach der Vertragsverlängerung der Fall? "Mein Ziel war, länger zu bleiben. Darum habe ich den ersten Vertrag ganz ohne Berater gemacht. Beim neuen Arbeitspapier habe ich schon meinen Agenten hinzugezogen. Über die Details möchte ich aber nicht sprechen", erklärte Fink im Dezember gegenüber SPOX.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Doch folgende Aussage lässt durchaus Raum für Spekulationen bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel: "Trotzdem ist es immer gut, wenn die Fronten, wann man wechseln darf und wann nicht, klar abgesteckt sind."

Neustart bei Basel - mit Fink?

Bei Basel wurde indes ein Neustart eingeläutet. Am Montag hatte der FCB bekannt gegeben, sich trotz der bevorstehenden Titelverteidigung in der Meisterschaft von Fischer trennen zu wollen. Die Entscheidung fiel im Rahmen des bevorstehenden Umbruchs und der Umsetzung des Konzepts der neuen Vereinsführung.

So sind die Schweizer Ex-Teamstürmer Marco Streller und Alex Frei künftig für die sportlichen Belange im Klub zuständig. Das Duo spielte einst unter Fink erfolgreich für den FC Basel. Von 2009 bis 2011 betreute Fink den Verein, ehe er vom Hamburger SV abgeworben wurde. Basels neuer Sportchef Streller sagte damals über den Abgang seines Trainers: "Für mich ist fast eine Welt zusammengebrochen."

Der Steckbrief von Thorsten Fink