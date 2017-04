"Alaba wird nie auf dem Markt sein"

Im Spiel gegen Bournemouth erinnerten die Liverpool-Fans an die Hillsborough-Katastrophe von 1989 mit 96 Toten

Ganz ehrlich: Choreos sind einfach geil! Wenn sie auch noch so sehr zum Ausgang des Spiels beitragen, wie zuletzt beim BVB gegen Benfica, lohnen sie sich sogar richtig!

Beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski hat sich das Stadion in Dortmund im März dem Anlass entsprechend in Schale geworfen. Hübsch!

In Italien geht's auch mal martialisch zu - speziell wenn Genoa CFC und Sampdoria aufeinandertreffen

Die Poppy (Mohnblume) ist die Blume des Gedenkens an Opfer des Kriegs. Vor der Partie Watford gegen Millwall zeigen die Fans ihre Anteilnahme

Ha Ho He, Hertha BSC! Logo, klare Sprache - auf geht's, Jungs

XXXXXXXXXL - oder so... Vor der Partie in der brasilianischen Liga zwischen Recife und Figueirense haben die Zuschauer ein verdammt großes Jersey in den Händen

