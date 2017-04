Acht Trainerkandidaten für Grün-Weiß

Montag, 10.04.2017

Anforderungskatalog? "Der liegt bei mir in der Schublade. Angesehen habe ich ihn noch nicht", sagt Fredy Bickel zur Trainersuche des SK Rapid Wien. Der Schweizer gibt zu Protokoll, dass er nur wenig von solchen Listen hält. "Mir ist wichtig, dass der Trainer zur Mannschaft passt." Damit meint Bickel nicht nur taktische Aspekte, sondern vor allem menschliche. "Wir haben eine sehr spezielle Mannschaft, die überdurchschnittlich intelligent ist", erklärt Rapids Sportchef.

Der neue Cheftrainer, der ab Sommer beim SK Rapid Wien installiert wird, soll mit dem Charakter des Teams umzugehen wissen. Bei Damir Canadi scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein. Alte Fehler wollen die Hütteldorfer nun vermeiden. Welcher Trainer würde am besten zu dieser Rapid-Mannschaft passen? SPOX stellt acht mögliche Kandidaten vor.

Goran Djuricin

Als bisheriger Assistent trug "Gogo" den Kurs von Canadi mit. Aus dem Umfeld des Klubs heißt es jedoch, dass er in puncto Aufstellung und Taktik nur wenig mitreden durfte. Mit Ebreichsdorf feierte der Vater von Ferencvaros-Stürmer Marco Djuricin im Herbst noch einen 3:0-ÖFB-Cup-Erfolg gegen Canadis Altacher. Der Glatzkopf soll dem Offensiv-Fußball nicht abgeneigt sein. Sollte er Rapid gemeinsam mit Martin Bernhard in den nächsten Wochen sicher aus der Krise herausführen, könnte aus dem Interimstrainer eine budgetfreundliche Dauerlösung werden.

Didi Kühbauer

Auf den Tribünen des Rapid-Stadions der sentimentale Favorit. Seine Heldentaten als Spieler in den 1990er-Jahren sind den Fans noch in bester Erinnerung. Fraglich ist, ob die ruppige Art des ehemaligen Admira- und WAC-Coaches bei der Mannschaft gut ankommen würde. Auch in puncto Spielphilosophie unterscheidet er sich doch recht deutlich von jener Ballbesitz-Spielweise, für die der aktuelle Rapid-Kader zusammengestellt wurde. Don Didis Teams zeichneten sich bisher meist durch ein klassisches 4-4-2-System mit Flankenfokus aus.

Andreas Herzog

Eine weitere Spieler-Legende, die von so mancher Zeitung forciert wird. Zu seiner Spielphilosophie lässt sich bisher wenig sagen, da er noch nie eine Profi-Mannschaft als Cheftrainer coachte. Bis zum November letzten Jahres arbeitete er als Jürgen Klinsmanns Assistent beim US-Team. Der Deutsche vertraute ihm die U23-Auswahl an, mit der Herzog die Qualifikation für Olympia 2016 verpasste. Ein Rückschlag, der auch in US-amerikanischen Medien recht kritisch gesehen wurde. Als ÖFB-Rekordfußballer verfügt er aber über hervorragende Kontakte zum Verein.

Oliver Lederer

Die große Karriere blieb ihm als Spieler bei den Hütteldorfern verwehrt, als Trainer könnte daraus jedoch noch etwas werden. Der 39-Jährige steht für eine dominante Spielweise, die er teilweise sogar bei der Admira durchzog. Seine Idee vom Positionsspiel der Marke Guardiola (siehe Interview) würde perfekt zum Rapid-Kader passen. Menschlich hat er den Vorteil, schon einige Schlüsselspieler aus gemeinsamen Admira-Zeiten zu kennen. Insofern spricht einiges für ihn. Ob die Rapid-Verantwortlichen jedoch den Mut aufbringen, einem jungen Österreicher ohne große Lobby in der Fußballszene diesen Job anzuvertrauen, wird sich erst zeigen.

Urs Fischer

Der 51-Jährige ist mit dem FC Basel gerade am besten Weg zu seinem zweiten Meistertitel. Trotzdem muss er nun am Saisonende den Klub verlassen. Für Rapid könnte sich dies als Glücksfall herausstellen. Der ehemalige Thun-Coach gilt in der Schweiz als ausgewiesener Fachmann, der die Hütteldorfer spielerisch nach vorne bringen könnte. Sein größtes Plus: Bickel arbeitete mit ihm fast sieben Jahre lang beim FC Zürich zusammen. Der Rapid-Sportchef kennt den Coach, der mit Thun 2013 in der Europa League auf Rapid traf, also in und auswendig. Gut möglich, dass Fischer nun aber höhere Aufgaben anstrebt als ein Team zu übernehmen, das in Österreich gerade gegen den Abstieg spielt.

Fabio Celestini

Hierzulande ist der 41-Jährige ein unbeschriebenes Blatt, in der Schweiz wurde er 2016 jedoch zum Trainer des Jahres gekürt. Der ehemalige Assistent von Bernd Schuster bei Malaga führte seinen Heimatverein Lausanne mit spektakulärem Fußball in das Oberhaus. Dort führte er den Außenseiter im Herbst zwischenzeitlich auf Rang zwei, mittlerweile ist der Ex-Internationale mit seinem Team aber im Abstiegskampf angekommen. Trotzdem halten die Schweizer Experten, zu denen zweifellos auch Bickel gehört, noch immer große Stücke auf ihn. Sollte der große FC Basel nicht zuschlagen, wäre Rapid möglicherweise eine Option. Bei Lausanne läuft sein Vertrag aber noch bis 2019.

Heiko Vogel

Ein weiterer Trainer mit Bezug zur Schweiz. 2012 führte der ehemalige Co-Trainer von Thorsten Fink den FC Basel ins Achtelfinale der Champions League und zum Double. Danach dockte er im Nachwuchs von Bayern München an. Dort verblasste sein Stern ein wenig. Nach einer Negativserie trat er bei der zweiten Mannschaft des FCB vor rund einem Monat zurück. Nun wäre er bereit für eine neue Aufgabe. Außer bei Basel hat der 41-Jährige jedoch noch kein Profi-Mannschaft als Chefcoach betreut.

Mirko Slomka

Sein Name wurde schon öfters genannt, sobald Trainerposten in Österreich vakant waren. Nach einem verunglückten Intermezzo in Karlsruhe steht der Ex-Schalke-Coach momentan ohne Job da. Seine Spielphilosophie, die auf direktem Konterspiel beruht, würde aber nicht zu Rapid passen. Zudem wäre seine Anstellung wohl auch finanziell nicht die billigste Variante.

Der Rapid-Kader