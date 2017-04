Hadzikic: 55 Prozent der Spiele ohne Gegentor

Montag, 17.04.2017

"Wir haben uns heute gut gefangen, haben gewusst, dass es schwer wird, haben aber gut dagegengehalten. Wir wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen", erklärte Osman Hadzikic nach dem Spiel in Mattersburg. Nach vier Niederlagen in Folge holte die Wiener Austria nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf um Europa, sondern spielte erstmals seit über einem Monat wieder zu Null.

Insgesamt damit bereits zum elften Mal - nur der überlegende Tabellenführer Red Bull Salzburg bzw. dessen Tormann Alexander Walke schaffte dies öfter, nämlich schon 15 Mal. Bei den Veilchen gehen alle Shutouts auf die Kappe von Hadzikic, obwohl der 21-Jährige nur in 20 der bislang 29 Runden im Tor stand.

Hadzikic statistisch mit den meisten Shutouts

Teamkeeper Robert Almer musste in den ersten zehn Runden in seinen neun Spielen 15 Mal hinter sich greifen, kassierte in jeder Partie mindestens einen Treffer. Hadzikic dagegen konnte nach der schweren Verletzung Almers seinen Kasten gleich in drei Spielen in Serie sauber halten, insgesamt ging der Klosterneuburger in 55 Prozent aller Liga-Spielen mit weißer Weste vom Feld - Bestwert.

Walke kommt auf rund 52 Prozent "zu-Null-Spiele", WAC-Goalie Chrstian Dobnik in zehn Spielen auf 40 Prozent, Sturm-Schlussmann Christian Gratzei in 28 Partien auf 36. Der Haken: Zwar spielt die Austria oft zu Null, wenn die Veilchen aber verlieren, dann mehrmals richtig. Allein in den drei Spielen gegen Salzburg musste Hadzikic schon 12 Gegentore hinnehmen, auch gegen Altach waren es heuer schon neun Treffer, acht davon gegen Hadzikic.

Dennoch: Die Austria muss sich auf der Position des Tormannes keine Sorgen machen, Hadzikic vertritt Almer bravourös, sammelt viel Erfahrung und kann in jungen Jahren bereits auf 38 Bundesliga-Spiele zurückblicken, sieben weitere kommen in den nächsten Wochen dazu, da man bei den Violetten mit Almer erst in der kommenden Saison wieder rechnet. Aber auch dahinter schlummert mit Patrick Pentz (20 Jahre) ein großes Talent, dazu zeigen Mirko Kos (20) und Tino Casali (21) bei den Austria Amateuren ebenfalls gute Leistungen, empfehlen sich für mehr.

