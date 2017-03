Der Major wird zum guten Engel

Montag, 13.03.2017

Am Freitagabend bat Maierhofer seine Facebook-Follower um Hilfe. "Liebe Leute, ich brauche eure Unterstützung! Bei meiner heutigen Heimfahrt von Salzburg machte ich einen Zwischenstopp an der Raststation am Mondsee und fand danach am Beschleunigungsstreifen diesen Geldbeutel", berichtete der "Major". "Ich hielt natürlich extra an, sammelte ihn ein und möchte nun gemeinsam mit euch den Besitzer finden."

Maierhofer bewahrt LKW-Fahrer vor Job-Problemen

Zusammen mit dem Text postete der 34-Jährige das Foto eines Lichtbildausweises, auf dem der Name des ungarischen Staatsbürgers zu sehen war. Seine Fans folgten der Aufforderung des Stürmers und teilten den Beitrag über 300 Mal. Dadurch konnte der Besitzer des Portemonnaies gefunden werden. "Tamás war eben bei mir und hat sich seine Geldbörse abgeholt - überglücklich hat er mir ein paar Leckereien aus Ungarn mitgenommen", berichtete Maierhofer am Sonntagabend.

Als LKW-Fahrer hätte der Unglücksrabe ohne seine Dokumente seinen Job für ein bis zwei Wochen nicht ausüben können. Dank Maierhofer und seinen Facebook-Fans blieben dem Ungarn diese Konsequenzen erspart.

