Admira bindet Monschein langfristig

Mittwoch, 01.03.2017

Der Toptorjäger der Admira, die im Winter von Austria Wien bereits ein erstes Angebot für Monschein auf dem Tisch liegen hatte, ist damit bis Sommer 2019 an den Verein gebunden. Eine Ausstiegsklausel soll im Arbeitspapier zudem nicht verankert sein, wie Sportdirektor Ernst Baumeister erklärt.

Monschein traf in der laufenden Saison in 22 Pflichtspielen schon 13 Mal und ist mit Abstand der beste Scorer der Südstädter. Trifft der 24-Jährige weiter so konstant, wird es im Sommer wohl neue Versuche geben, Monschein aus Maria Enzersdorf loszueisen.

Christoph Monschein im Steckbrief