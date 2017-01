Salzburg verleiht Goalie nach Brasilien

Dienstag, 17.01.2017

Der brasilianische Torhüter Airton ist von Fußball-Meister Red Bull Salzburg bis Jahresende an Red Bull Brasil verliehen worden. Der 22-jährige, der in Salzburg noch einen Vertrag bis Sommer 2020 hat, war über neun Einsätze für den Red-Bull-Partnerclub FC Liefering nicht hinausgekommen und soll nun in seiner Heimat Spielpraxis sammeln.

Der Steckbrief von Airton