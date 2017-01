Altach darf auf Oberlin-Rückkehr hoffen

Donnerstag, 12.01.2017

Das Ganze hätte schon etwas Kurioses an sich. Über eine Klausel im Leihvertrag beorderte RB Salzburg Dimitri Oberlin im Winter von Altach zurück. Trotzdem könnte der 19-Jährige, der aktuell mit den Bullen trainiert, beim ersten Bundesliga-Spiel im Kalenderjahr 2017 wieder für die Vorarlberger auflaufen.

"Das ist nicht ausgeschlossen", sagt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund in den Salzburger Nachrichten. Bei den Mozartstädtern hätte der Schweizer im Angriff mit Jonatan Soriano, Munas Dabbur und Co. hochkarätige Konkurrenz. Oberlin würde wohl weniger Spielpraxis sammeln als bei einer erneuten Leihe in Altach.

"Wir haben einen Monat bis zum Saisonstart. Bis dahin werden wir schauen, auf welchem Level er ist und dann werden wir entscheiden, was das Beste für ihn und unser Team ist", sagt Trainer Oscar Garcia. Die Altacher würden Oberlin wohl nur allzu gerne erneut ausleihen, schließlich erzielte er für den Tabellenführer schon neun Tore in 20 Spielen.

Dimitri Oberlin im Steckbrief