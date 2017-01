Bullen verpflichten Youngster aus Brasilien

Montag, 02.01.2017

Der FC Liefering ist weiter auf "Einkaufstour". Nachdem bereits vor dem Jahreswechsel die Verpflichtungen von Rami Tekir und Patson Daka perfekt gemacht wurden, hat der Schwester-Verein von Meister Red Bull Salzburg nun das nächste Top-Talent unter Vertrag genommen.

Der 18-jährige Lucas Xavier Urias wechselt aus der Akademie von Red Bull Brasil nach Österreich, wo er einen Leihvertrag bis Sommer 2017 unterschreibt. Der Verteidiger steht seit 2015 beim brasilianischen Red-Bull-Ableger unter Vertrag und absolvierte zahlreiche Partien in der U20-Meisterschaft der Campeonato Paulista.

Erlebe die Europas beste Fußball-Ligen Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich bin sehr glücklich, im nächsten halben Jahr in Österreich zu sein und werde alles tun, um den Erwartungen gerecht zu werden. Mit dem Wechsel zum FC Liefering erfüllt sich ein Kindheitstraum von mir, denn ich wollte immer einmal in Europa professionell Fußball spielen. Ich hoffe, ich kann schnell mein Potenzial zeigen und im Team Fuß fassen", erklärt der Bullen-Neuzugang in einem ersten Statement.

Alle Infos zum FC Liefering