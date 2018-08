FK Austria Wien: Tarkan Serbest in die Türkei zu Kasimpasa verliehen

Tarkan Serbest hat den FK Austria Wien verlassen und wechselt in die türkische Süper Lig. Der 24-Jährige wird für ein Jahr zu Kasimpasa verliehen.

Dies gab der aufnehmende Verein auf Twitter bekannt. Der türkische Erstligist soll sich zudem eine Kaufoption zum Ende der Leihe gesichert haben.

In der vergangenen Saison belegte Kasimpasa in der Süper Lig den achten Tabellenrang. Serbest bestritt für die Austria 122 Spiele, in denen ihm fünf Tore und neun Assists gelangen. Im vergangenen Mai feierte der defensive Mittelfeldspieler sein Debüt in der türkischen Nationalmannschaft.

Mit der Leihe entspannt sich die Situation der Austria um den Österreicher-Topf. Technischer Direktor Ralf Muhr hielt zuletzt fest, dass die Austria trotz der mittlerweile sieben Legionäre im Kader an der Prämienausschüttung teilnehmen möchte.

