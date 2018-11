Statistiken belegen: Marko Arnautovic zählt zu den Top-Stürmern der Premier League

Am Mittwoch machten Daten die Runde, die Marko Arnautovic als "einen der faulsten Stürmer der Premier League" darstellten. Nur die beiden Stürmer Anthony Martial (Manchester United, 9 Kilometer) und Bruno Ecuele (Cardiff, 8,9 Kilometer) würden in 90 Minuten weniger laufen als der Österreicher (9,2 Kilometer).

Doch wie aussagekräftig sind diese isolierten Daten wirklich? SPOX fragte bei Österreichs Opta-Chef Philipp Ertl nach. Und schnell wird klar, dass es bei der Interpretation der Zahlen ordentlich hakt. "Jene Artikel, die Arnautovic als einen der lauffaulsten Stürmer der Premier League darstellen, lassen wichtige Teilaspekte außer Acht", sagt Ertl. "Dabei werden die Position und seine Aufgaben nicht beachtet. Ein Musterbeispiel dafür, wie Daten nicht verwendet werden sollten."

Besonders wichtige Daten, um Stürmer einschätzen zu können, stellen etwa hochintensive Läufe (Sprints) dar. Sie zeigen, wie oft sich Stürmer in aussichtsreiche Positionen bewegen. Und hier liefert der 29-Jährige auf der Insel Topwerte. Mit 163 Sprints befindet sich Arnautovic in den Top-Ten der Premier League, knapp hinter Topkickern wie Spitzenreiter Raheem Sterling (221), Mohamed Salah (210) oder Pierre-Emerick Aubameyang (197).

Stürmer mit den meisten Sprints der Premier League

Stürmer Sprints Raheem Sterling 221 Mohamed Salah 210 Pierre-Emerick Aubameyang 197 Theo Walcott 194 Callum Wilson 190 Raúl Jiménez 176 Roberto Firmino 174 Sadio Mané 173 Marko Arnautovic 163 Willian 163

Dass Arnautovic durch die zahlreichen Sprints auch in gute Positionen kommt, zeigen weitere Vergleiche. Laut Opta können nur vier Offensivspieler in Englands höchster Liga mehr Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner vorweisen, als Marko Arnautovic (76). Den besten Wert hat auch hier Manchester-City-Edelzangler Sterling (104). Was neben der enormen Qualität des Engländers auch auf Pep Guardiolas ungemein dominante Spielweise zurückzuführen ist - Arnautovic kickt bekanntlich bei einer deutlich limitierten Mannschaft.

Premier-League-Stürmer mit den meisten Ballaktionen im gegnerischen 16er

Stürmer Ballaktionen Raheem Sterling 104 Mohamed Salah 98 Sergio Agüero 90 Callum Wilson 81 Marko Arnautovic 76 Harry Kane 67 Eden Hazard 64 Alexandre Lacazette 62 Raul Jimenez 58 Sadio Mane 58

Arnautovic ist zudem an vielen Offensivaktionen der Hammers beteiligt. Opta führt Ballaktionen in sogenannte "Sequences" zusammen, im üblichen Sprachgebrauch am ehesten mit "Ballstafetten" zu beschreiben. Arnautovic ist alle 16 Minuten an einer Ballstafette mit Torabschluss beteiligt. Betrachtet man alle Spieler, die nicht bei einer der Top-6-Mannschaften auflaufen, wird noch klarer, wie wichtig Arnautovic für West Ham ist.

Minuten pro Sequence mit Torabschluss