West-Ham-Coach Pellegrini über Marko Arnautovic: "Jeder will für den größten Klub spielen"

Marko Arnautovic' Bruder und Berater in Personalunion, Danijel Arnautovic, nützte die Länderspielpause, um Marko für Topklubs aus ganz Europa interessant zu machen.

"Viele Premier-League-Klubs beobachten ihn, wie etwa Chelsea und der FC Everton. Sie sind nicht die einzigen. Marko ist bereit für den nächste Schritt um zu versuchen einmal einen Titel zu gewinnen, vielleicht sogar die Champions League", sagte Danijel Arnautovic dem italienischen Reporter Gianluca Di Marzio.

Zudem verkündete Danijel Arnautovic, dass eine Rückkehr in die Serie A - Marko kickte zwischen 2009 und 2010 für Inter Mailand - durchaus ein Thema wäre: "Warum nicht? Er könnte allen beweisen, dass er damals kein schlechter Transfer war. Bei Inter war er 19 Jahre alt, er hat noch immer Freunde in Mailand."

Ein Selbstläufer dürfte der Transfer aber freilich nicht werden. Der 29-Jährige steht in London noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, die Hammes überwiesen für den Österreicher zudem 22,3 Millionen Euro an Stoke City. Gut angelegtes Geld, immerhin nimmt Arnautovic im Sturmzentrum eine Schlüsselrolle ein und ist mit fünf Saisontoren Toptorschütze.

Pellegrini über Arnautovic: "Er hat einen Vertrag"

Kein Wunder, dass der erfahrene West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini versucht zu kalmieren. "Er ist ein West-Ham-Spieler und hat einen Vertrag. Marko ist glücklich bei uns. Jeder Spieler will für die größten Klubs spielen, aber daran wird er nicht viele Gedanken verschwenden. Er fühlt sich bei West Ham wohl und gibt jedes Spiel sein bestes."

Kurzfristig darf sich Arnautovic womöglich über einen neuen Kreativspieler an seiner Seite freuen. Ex-Arsenal und Manchester-City-Star Samir Nasri nimmt aktuell am Training der Hammers teil. "Wir versuchen ihm zu helfen den Sprung zurück in den Profifußball zu schaffen. Ich hoffe, dass er bis Ende des Jahres fit ist. Falls wir das hinbekommen, wollen wir ihn bei West Ham halten", so Pellegrini.

Marko Arnautovic: Leistungsdaten der letzten 7 Saisons