Leicester City: Christian Fuchs mit Traumtor im Liga-Cup

In der Liga hat der 32-jährige Ex-ÖFB-Internationale Christian Fuchs momentan kein Stammleiberl, im Liga-Cup dreht der "Fuchser" aber ordentlich auf.

Denn bereits nach acht Minuten nimmt sich der Ex-Mattersburger ein Herz, drischt die Frucht volley aus 22 Meter unter die Latte. Leicester City spielt gegen den FC Fleetwood in der zweiten Runde des Liga-Cups. Nach 40 Minuten sind die Foxes bereits 2:0 in Front, Fuchs überzeugt bislang richtig als linker Außenpracker. Sollte er sich im Liga-Cup empfehlen, ist ein Startelf-Einsatz in der Premier League in der Truppe von Claude Puel nicht ausgeschlossen.