Manchester United ist angeblich an Marko Arnautovic interessiert

Manchester United plant kommende Saison den Großangriff auf Englands Meister Manchester City. Um den Stadtrivalen in die Schranken weisen zu können, sollen im Sommer einige namhafte Spieler kommen.

So berichtet der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio in seinem Blog, dass der Transfer des Brasilianer Fred von Shaktar Donetsk zu United bereits in trockenen Tüchern sei. Die Red Devils überweisen demnach 50 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an Shaktar.

Sergej Milinkovic- Savic von Lazio Rom soll hingegen aufgrund der geforderten Ablöse von 100 Millionen Euro kein Thema mehr für Jose Mourinho sein.

Manchester United will Marko Arnautovic

Für den Angriff wollt der Portugiese Mario Mandzukic von Juventus Turin verpflichten. Da dieser aber in Italien bleiben will, soll Mourinho nun ein Auge auf Marko Arnautovic geworfen haben.

Der Österreicher absolvierte eine überragende Saison bei West Ham United und hat sich so in die Auslage gespielt. Der 29-Jährige kam erst vergangen Sommer für 22,3 Millionen Euro von Stoke City zu den Hammers und hat dort noch einen Vertrag bis 2022.

Manchester müsste für einen Transfer also tief in die Tasche greifen.

Marko Arnautovic: Leistungsdaten in der Premier League