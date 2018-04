Kevin Wimmer vor Wechsel von Stoke City zu Hannover 96

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed)

In den vergangen Monaten wurde es verdammt ruhig um Kevin Wimmer. Unglaubliche vier Monate durfte der Verteidiger schon kein Spiel mehr für die erste Mannschaft von Stoke City bestreiten - nun deutet alles auf ein jähes Ende bei den Potters und eine Rückkehr nach Deutschland hin.

Denn wie der deutsche Kicker berichtet, stehen die Zeichen auf Abschied - nächstes Ziel: Hannover 96. Beim Klub von Martin Harnik ist man seit dem Bekanntwerden des Wechsels von Salif Sane zu Schalke auf der Suche nach einem Ersatzmann und nun offenbar bei Stoke City fündig geworden.

Kevin Wimmer vor Rückkehr nach Deutschland

Sowohl Manager Horst Heldt als auch Trainer Andre Breitenreiter kennen den Österreicher, der im Sommer 2015 von Köln auf die Insel wechselte, schon länger. Der Namen Wimmer wurden von den Hannover-Verantwortlichen zwar nicht genannt, doch man spricht bereits von "guten Gesprächen". Außerdem habe man den Sane-Nachfolger "wahrscheinlich überzeugen können, dass er zu 96 kommt".

Einzig die Ablösemodalitäten dürften zwischen den Klubs noch zu klären sein. Denn Stoke, die vergangenen Sommer irre 19,4 Millionen Euro an Tottenham für die Wimmer-Dienste überwiesen, sollen eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe verlangen. Eine Summe, die von Hannover nicht aufgebracht werden kann. Also scheint eine Leihe mit Kaufoption das realistische Szenario zu sein.

Paul Lambert schickte Kevin Wimmer auf die Tribüne

Für Wimmer würde mit der Rückkehr nach Deutschland die jüngste Leidenszeit auf der Insel vorbei gehen. Denn zählte der Oberösterreicher beim Ex-Klub von Marko Arnautovic nach seiner Verpflichtung noch zum Stammpersonal, geriet nach er nach dem Trainerwechsel aufs Abstellgleis.

Unter Paul Lambert, der das Trainer-Amt Anfang Jänner von Mark Hughes übernahm, spielt Wimmer keine Rolle mehr. Sein letztes Liga-Spiel bestritt Wimmer am 15. Jänner, seither stand er in keinem Spiel mehr im Premier-League-Kader und musste sogar drei Mal für die zweite Mannschaft der Potters auflaufen.

Die Leistungsdaten von Kevin Wimmer bei Stoke City