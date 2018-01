Leicester und West Ham im FA Cup weiter

Premier League Brighton -

Chelsea Premier League Man City -

Newcastle Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Tottenham Premier League Swansea -

Liverpool Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed)

Die beiden Österreicher-Klubs Leicester City und West Ham United stehen in der vierten Runde des FA Cups. Leicester gewinnt das Wiederholungsspiel gegen Fleetwood Town mit 2:0, West Ham muss gegen Shrewsbury sogar in die Verlängerung, setzt sich schlussendlich aber mit 1:0 durch.

Bei Leicester spielten Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic durch, die beiden Treffer erzielte Kelechi Iheanacho (43., 77.). IN der vierten Runde treffen die "Foxes" nun auf League-One-Team Peterborough United.

West Ham tut sich gegen Shrewsbury lange schwer, auch der in der 69. Minute eingewechselte Marko Arnautovic kann die Partie nicht in der regulären Spielzeit entscheiden und so dauerte es bis zur 112. Minute, ehe Reece Burke der entscheidende Treffer gelingt. In Runde vier spielt das Team von Coach David Moyes nun gegen Bournemouth oder Wigan Athletic.