Comedy-Stars haben Botschaft für Arnie

Ausgerechnet zwei Sportstars haben Dirk Sterman und Christoph Grissemann für deren ORF-Sendung Willkommen Österreich immer wieder abgesagt, obwohl sie oft eingeladen wurden. Das verraten die beiden Kabarettisten in einem Interview mit dem Standard.

Einer davon ist Marko Arnautovic."Wir richten ihm über den Standard viele Grüße aus und würden uns sehr freuen, wenn er einmal in die Sendung kommt", sagt Stermann. Arnautovic reagierte zuletzt mit einem Facebook-Posting, nachdem sein Name kurz in der Show erwähnt wurde. Zudem brachte das Comedy-Duo unter dem Titel "Magister Arnautovic" in einem Beitrag schon einmal kuriose Zitate des Wieners.

Auch Maier sagte mehrmals ab

Mit Hermann Maier lehnte ein zweiter Sportstar Einladungen ab. Das hat aber einen einfachen Grund, wie Grissemann berichtet: "Vor zwei Jahren habe ich ihn bei der Romy-Gala getroffen und gefragt: Wieso kommen Sie eigentlich nie zu uns? Er hat gesagt: wieso? Naja, weil wir Sie sicher schon zehnmal eingeladen haben. Dann sagt er: Naja, das Management gibt mir nur die wichtigen Termine weiter."

Für den zweifachen Ski-Olympiasieger hat der Comedian aber viel Lob übrig: "Für mich ist Maier so eine Schwarzenegger-Figur, ein unglaubliches Nationalsymbol. Er verfügt aber über eine wirklich trockenen, subtilen Witz."

