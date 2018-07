Peter Hyballa heuert bei Dunajská Streda an

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Der ehemalige Sturm-Graz-Trainer Peter Hyballa hat wieder einen Verein: Der Deutsche heuert bei Dunajská Streda in der Slowakei an. Das vermeldete der Klub am Montagvormittag. Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison dritter hinter Meister Spartak Trnava und Slovan Bratislava.

Hyballa agierte in den vergangenen sieben Wochen beim DFB in der Fußball-Lehrer-Ausbildung. In der Slowakei unterschreibt der 42-Jährige für zwei Jahre. Hyballa folgt damit dem Italiener Marco Rossi, der den Klub im Sommer verließ um neuer Ungar-Teamchef zu werden.

Hyballa betreute in der Saison 2012/2013 den SK Sturm, wurde im Saison-Finish jedoch von seinen Aufgaben freigestellt.