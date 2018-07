SK Sturms Peter Zulj von Besiktas umworben: "Management steht in Kontakt"

Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Hiroshima -

Urawa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City

Peter Zulj vom SK Sturm hat das Interesse eines weiteren europäischen Top-Klubs geweckt. Der Bundesliga-Spieler der Saison 2017/18 soll vom türkischen Spitzenklub Besiktas umworben werden.

"Ja, mein Management steht in Kontakt mit mehreren Klubs", bestätigte Zulj gegenüber der Kronen Zeitung, fügte aber hinzu: "Die Ablösesumme könnte aber der Knackpunkt sein."

Die Sturm-Verantwortlichen wollen sieben Millionen Euro für ihren Mittelfeldspieler. "Das dürfte ein bissl zu hoch sein", sagte Zulj, "Aber ich habe ein gutes Gespräch mit Trainer Heiko Vogel gehabt, der Klub würde mir keine Steine in den Weg legen."

Besiktas belegte in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Süper Lig, damit haben die Istanbuler den Sprung in die Champions-League-Qualifikation verpasst. Sturm ist dort als Vizemeister jedoch vertreten, in weniger als zwei Wochen kommt es zum Kräftemessen mit Ajax.

"Meine Konzentration richtet sich auf dieses Spiel", sagte Zulj. "Keine Ahnung, ob sich vorher was tut. Eines ist klar: Zu irgendeinem Drecksklub würde ich nicht wechseln."

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19