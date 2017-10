Wöber: Meine ersten Wochen in Amsterdam

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Maximilian Wöber zählt zu jener kleinen Gruppe von Legionären, die mit viel Selbstvertrauen zum Lehrgang von Österreichs Fußball-Nationalteam vor dem WM-Qualifikations-Abschluss gegen Serbien und die Republik Moldau anreisen. Der 19-Jährige stand am Sonntag erstmals in der Liga in der Startformation von Ajax Amsterdam und erzielte auswärts gegen Heerenveen prompt den Treffer zum 4:0-Endstand.

"Ein Tor im ersten Spiel von Anfang an zu erzielen, ist ein Wahnsinn. So etwas gibt mir noch einmal einen zusätzlichen Schub", sagte der Innenverteidiger der APA. Wöber war im Finish aus einem Gestocher nach einem Eckball erfolgreich. "Ich hätte sogar einen Hattrick schaffen können. Davor ist schon ein Kopfball von mir knapp daneben gegangen und ein anderer auf der Linie abgewehrt worden", erzählte der Wiener. "Aber ich bin natürlich auch mit einem Tor sehr zufrieden."

"Habe mich empfohlen"

Dass es der Abwehrspieler in die Anfangself schaffte, lag auch an der Erkrankung von Linksverteidiger Mitchell Dijks. Dadurch rückte der linke Innenverteidiger Nick Viergever auf dessen Position und für Wöber war ein Platz frei, den er nun behalten möchte. "Wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich habe mich zumindest einmal empfohlen."

Beim niederländischen Rekordmeister fühlte sich der Linksfuß sofort nach seinem Wechsel von Rapid im August um knapp 7,5 Millionen Euro wohl. "Ein irrsinnig cooler Club, eine andere Welt. Es wird sehr viel Wert aufs Fußballspielen gelegt, man möchte nur im Ballbesitz sein. Die Trainings sind anders aufgebaut, es wird extrem akribisch gearbeitet und auf kleinste Details geachtet", erzählte Wöber, der vor einer Woche vom Hotel in seine neue Wohnung übersiedelte.

FIFA 18: Diese Bundesliga-Kicker haben das größte Potenzial © GEPA 1/24 Erneut veröffentlichte EA die Ratings der österreichischen Bundesliga-Kicker. Diese Spieler haben das höchste Potenzial. © GEPA 2/24 Vesel Demaku (Austria Wien): Stärke: 53 / Potenzial: 77 © GEPA 3/24 Oliver Filip (Sturm Graz): Stärke: 59 / Potenzial: 77 © GEPA 4/24 Dominik Prokop (Austria Wien) Stärke: 63 / Potenzial: 77 © GEPA 5/24 Diadie Samassékou (RB Salzburg): Stärke: 64 / Potenzial: 77 © GEPA 6/24 Sandi Lovric (Sturm Graz): Stärke 65 / Potenzial: 77 © GEPA 7/24 Boli Bolingoli-Mbombo (Rapid Wien): Stärke 70 / Potenzial 77 © GEPA 8/24 Duje Caleta–Car (RB Salzburg): Stärke 71 / Potenzial 77 © GEPA 9/24 Ivan Mocinic (Rapid Wien): Stärke 71 /Potenzial 77 © GEPA 10/24 Raphael Holzhauser (Austria Wien) : Stärke 73 /Potenzial 77 © GEPA 11/24 Amadou Haidara (RB Salzburg): Stärke: 61 / Potenzial: 78 © GEPA 12/24 Dario Maresic (Sturm Graz): Stärke 63 / Potenzial 78 © GEPA 13/24 Hwang Hee Chan (RB Salzburg): Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 14/24 Osman Hadzikic (Austria Wien) Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 15/24 Xaver Schlager (RB Salzburg): Stärke: 62 / Potenzial: 79 © GEPA 16/24 Takumi Minamino (RB Salzburg): Stärke: 72 / Potenzial: 79 © GEPA 17/24 Valon Berisha (RB Salzburg): Stärke: 74 / Potenzial: 79 © GEPA 18/24 Munas Dabbur (RB Salzburg): Stärke: 76 / Potenzial: 79 © GEPA 19/24 Romano Schmid (RB Salzburg): Stärke: 57 / Potenzial: 80 © GEPA 20/24 Bernard Tekpetey (SCR Altach, geliehen von Schalke): Stärke 64 / Potenzial 80 © GEPA 21/24 Jérôme Onguéné (RB Salzburg): Stärke 65 /Potenzial 80 © GEPA 22/24 Louis Schaub (Rapid Wien): Stärke 74 / Potenzial 80 © GEPA 23/24 Hannes Wolf (RB Salzburg): Stärke 61 /Potenzial 81 © GEPA 24/24 Dimitri Oberlin (RB Salzburg, verliehen an Basel): Stärke 69 / Potenzial 84

Nicht nur deshalb fand der Wiener an seiner neuen Wirkungsstätte schnell Gefallen. "Ich bin super aufgenommen worden. Mir haben gleich 15 Spieler ihre Telefonnummer gegeben, falls ich Hilfe brauche." Auf regelmäßige Einsätze musste Wöber aber zunächst noch warten. Zwar wurde er schon wenige Tage nach dem Transfer für zehn Minuten gegen Venlo aufs Feld geschickt, in den Wochen danach machten dem Verteidiger jedoch Adduktorenprobleme und eine Erkrankung zu schaffen. "Rund um den Wechsel und der ersten Nationalteam-Nominierung im September ist viel auf mich eingeprasselt. Vielleicht hat sich das auf meinen Körper ein bisschen ausgewirkt", vermutete Wöber.

"Ajax wird mir eine Chance geben"

Vor dem Heerenveen-Match hatte der ÖFB-Internationale in den Niederlanden drei Pflichtspiele ansolviert - nach der Venlo-Partie beim 5:1 im Cup gegen Scheweningen am 20. September und fünf Tage später beim 1:1 der zweiten Ajax-Mannschaft in der zweithöchsten Liga gegen Telstar jeweils über 90 Minuten. Nun will Wöber endgültig bei den Profis Fuß fassen. "Mein Ziel ist ganz klar, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu kämpfen. Die Verantwortlichen bei Ajax wissen genau, wieso sie mich verpflichtet haben und werden mir sicher weitere Chancen geben, und die möchte ich nutzen."

Die Chance, als Sänger Anerkennung zu finden, hat der Wiener wohl vertan. Zum Einstand musste Wöber vor seinen Mitspielern eine Musiknummer vortragen und entschied sich für eine einminütige Version von "I am from Austria", was auf wenig Anklang stieß. "Niemand hat das Lied gekannt oder den Text verstanden, und es hat ihnen auch nicht gefallen. Aber das ist an mir gelegen, nicht am Lied", beteuerte Wöber.

Wöbers Treffer im Video: