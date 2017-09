Das ist Marcel Kollers letzter Teamkader

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Österreichs scheidender Fußball-Teamchef Marcel Koller hat in seinen voraussichtlich letzten Kader zwei Debütanten einberufen. Der ÖFB-Teamchef nominierte LASK-Torhüter Pavao Pervan und und das 18-jährige Salzburg-Mittelfeldtalent Hannes Wolf für die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober in Chisinau gegen die Republik Moldau.

TOR: Daniel Bachmann (FC Watford/ENG, 0 Länderspiele), Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich/CH, 13), Pavao Pervan (LASK, neu im Team);

VERTEIDIGUNG: Moritz Bauer (Rubin Kasan/RUS, 1/0), Kevin Danso (FC Augsburg/GER, 2/0), Aleksandar Dragovic (Leicester City/ENG, 59/1), Martin Hinteregger (FC Augsburg/GER, 27/2), Stefan Lainer (FC Red Bull Salzburg, 3/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 0), Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam/NED, 0);

MITTELFELD: David Alaba (FC Bayern München/GER, 59/11), Marko Arnautovic (West Ham United/ENG, 64/15), Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 56/1), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 3/0), Martin Harnik (Hannover 96/GER, 68/15), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER, 25/0), Florian Kainz (SV Werder Bremen/GER, 3/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 28/4), Louis Schaub (SK Rapid, 3/1), Hannes Wolf (FC Red Bull Salzburg, neu im Team);

STURM: Guido Burgstaller (FC Schalke 04/GER, 11/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER, 4/0), Marc Janko (AC Sparta Prag/CZE, 65/28);

Auf Abruf: Markus Kuster (SV Bauwelt Mattersburg, 0), Jörg Siebenhandl (SK Puntigamer Sturm Graz, 0); Florian Klein (FK Austria Wien, 45/0), Dario Maresic (SK Punitgamer Sturm Graz, 0), Dominik Wydra (Erzgebirge Aue/GER, 0); Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), Christoph Knasmüllner (FC Flyeralarm Admira/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER, 0), Maximilian Sax (FC Flyeralarm Admira, 0), Philipp Schobesberger (SK Rapid, 0), Deni Alar (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/GER, 12/0);