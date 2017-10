Trainer-Legionäre behaupten Platz eins

Superliga Live Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Die beiden Trainer-Exporte Adi Hütter und Damir Canadi surfen nach wie vor auf der Erfolgswelle und stehen weiterhin an der Spitze der Schweizer bzw. griechischen Liga.

Der ehemalige Rapid-Trainer Canadi hat mit Atromitos Athen am Sonntag dank eines 2:0-Erfolgs bei Xanthi die Tabellenführung in Griechenland verteidigt. Nach dem fünften Sieg in Folge ist der Hauptstadtclub auch nach der neunten Runde nicht von der Spitze zu verdrängen.

Austrias-Europa-League-Gegner AEK Athen liegt zwei Punkte hinter Atromitos, PAOK Saloniki konnte den Rückstand am Montag mit einem Sieg gegen Asteras Tripolis auf einen Zähler verkürzen.

Hütter hat indes mit seinen Young Boys Bern den Vorsprung an der Tabellenspitze der Schweizer Fußballmeisterschaft sogar weiter ausgebaut. Während der Titelverteidiger und erste Verfolger Basel am Samstag beim FC Zürich über ein 1:1 nicht hinausgekommen war, feierte YB am Sonntag gegen Sion einen 5:1-Heimsieg und liegt nach 13 Runden bereits acht Punkte vor dem großen Rivalen.