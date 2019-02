Europa League: Engagiertes Rapid Wien unterliegt Inter Mailand knapp

Der SK Rapid steht im Sechzehntelfinale der Europa League vor dem Aus. Die Wiener mussten sich Inter Mailand im Hinspiel im heimischen Allianz-Stadion am Donnerstagabend mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Den einzigen Treffer der mit 23.850 Zuschauern ausverkauften Partie erzielte der argentinische Stürmer Lautaro Martinez in der 39. Minute per Foulelfmeter.

Der Erfolg des Serie-A-Dritten gegen den Achten der Bundesliga war ob der ersten Spielhälfte verdient. Rapid kam im ersten Frühjahrsauftritt erst nach der Pause auf, Christoph Knasmüllner fand in der 65. Minute die beste und auch einzige Chance auf den Ausgleich vor. Für Rapid war es die erste Heimniederlage im Europacup nach acht ungeschlagenen Spielen. Im Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion am kommenden Donnerstag (21:00 Uhr LIVE auf DAZN) müssen die Grünweißen auf eine Sensation hoffen.

Kompakt stehen und im Gegenstoß Nadelstiche hatte das Motto des Außenseiters gegen die Fußball-Prominenz aus Mailand gelautet. Bei dieser hatte in den Tagen vor dem Spiel das Theater um Nicht-Mehr-Kapitän Mauro Icardi die Schlagzeilen bestimmt. Der Argentinier war nach dem Disput mit Trainer Luciano Spalletti in Wien bekanntlich nicht dabei, das im Unterschied zu Rapid im Liga-Betrieb stehende Inter wollte sich vom Fehlen des Starstürmers nicht irritiert zeigen.

Inter bestimmt das Tempo

Der nicht in Bestformation eingelaufene 18-fache italienische Meister bestimmte das Tempo der Partie klar. Der erste Warnschuss für Rapid erfolgte schon nach 90 Sekunden durch Matteo Politano. Rapid fand offensiv kaum statt. Kühbauer setzte ohne den im Europacup nicht spielberechtigten Neo-Stürmer Aliou Badji wie erwartet auf Veton Berisha als Spitze, Thomas Murg, Christoph Knasmüllner und Philipp Schobesberger saßen in einer defensiven Aufstellungsvariante nur auf der Bank. Die Taktik ging insofern auf, als Inter Probleme hatte, sich bis auf Politanos Abschluss eine Torchance zu erarbeiten.

Den Angriffen entgegen stemmte sich Mario Sonnleitner. Der Innenverteidiger sah rasch Gelb, musste aber auch selbst einstecken. Nach einem Rapid-Eckball lag Sonnleitner nach einem Zusammenstoß mit einer heftig blutenden Platzwunde am Kopf auf dem Rasen, konnte nach einer Behandlung aber weitermachen. Wenig später fing sich Rapid einen vermeidbaren Gegentreffer ein.

SK Rapid Wien vs. Inter Mailand: Die Noten © GEPA 1/15 Der SK Rapid Wien nahm im Europa-League-Duell mit Inter Mailand den Kampf an, unterlag schließlich aber knapp im eigenen Stadion mit 0:1. SPOX benotet die Leistung der Rapidler: © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note=3): Dem Rapid-Keeper ist kaum ein Vorwurf zu machen. Inter ging durch ein Elfmetertor von Lautaro Martinez in Führung, der 26-Jährige war chancenlos. Entschärfte zudem zumindest zwei gefährliche Chancen der Mailänder. © GEPA 3/15 Marvin Potzmann (Note=3-): Der Rechtsverteidiger war direkter Gegenspieler von Inter-Zangler Ivan Perisic. Gewann 40 Prozent seiner Zweikämpfe, verlor 16 Mal den Ball. Hatte insgesamt aber die schwerste Aufgabe aller Rapidler. © GEPA 4/15 Mario Sonnleitner (Note=2+): Der Routinier, nach einer Platzwunde für den Rest der Partie mit Turban, hatte die Inter weitestgehend unter Kontrolle. Agierte solide, leistete sich kaum gravierende Stellungsfehler. Beste Zweikampfquote aller Rapidler. © getty 5/15 Max Hofmann (Note=2-): Ähnlich wie Sonnleitner agierte Hofmann stabil, ließ hochkarätigen Namen wie Lautaro Martinez oder Persic kaum Möglichkeiten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, 85.4% seiner Pässe kamen zum Mitspieler. © GEPA 6/15 Boli Bolingoli (Note=4+): Sollte mit seinen Läufen ins Angriffsdrittel auch in der Offensive Akzente setzen, seine Flanken landeten aber oft im Niemandsland. Generell war der Außenverteidiger zu ungenau. Defensiv kam der Belgier kaum in die Bredoullie. © GEPA 7/15 Srdjan Grahovac (Note=4-): Äußerst unauffälliges Comeback im Rapid-Trikot. Durfte zwar gleich Eckbälle treten, konnte spielerisch aber nichts zur Partie beitragen. Gewann lediglich 33 Prozent seiner Zweikämpfe. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Zog die Fäden im defensiven Mittelfeld und machte einen gewohnt soliden Job. Brachte über 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. © getty 9/15 Manuel Thurnwald (Note=4-): Es war nicht der Tag des 20-Jährigen. Verschuldete den Elfmeter zum 0:1, legte zudem Lautaro Martinez eine 100-Prozentige auf. Nach 53 Minuten erlöste ihn Dietmar Kühbauer. © GEPA 10/15 Stefan Schwab (Note=3-): Der Kapitän spielte unauffällig, tat sich mit der ungewohnten Rolle des 10ers offensichtlich schwer. Auch in der Defensive der eine oder andere Lapsus. © GEPA 11/15 Andrei Ivan (Note=3-): Bis zur Einwechslung von Schobesberger und Knasmüllner der einzige Rapidler, der Gefahr ausstrahlte. Hatte bei seinem aberkannten Treffer Pech, dass Berisha zuvor im Abseits stand. Insgesamt aber oft zu ungenau. © getty 12/15 Veton Berisha (Note=3-): Stets bemüht, konnte sich aber fast nie in Szene setzen. Bekam vor allem in der ersten Halbzeit keine Unterstützung aus dem Mittelfeld. Kam nach der Einwechslung von Schobesberger über rechts, wo er besser zur Geltung kam. © GEPA 13/15 Philipp Schobesberger (Note=2-): Brachte neuen Schwung in die Offensive, war auch an Rapids bester Aktion maßgeblich beteiligt. Tat sich insgesamt aber gegen die tief stehende Inter-Abwehr ebenfalls schwer. © GEPA 14/15 Christoph Knasmüllner (Note=3+): Hätte gleich nach seiner Einwechlsung in der 64. Minute zum Helden werden können, aber "Hexer" Handanovic parierte seinen Abschluss aus kurzer Distanz. Auch sonst sehr auffällig © GEPA 15/15 Thomas Murg (Note=zu kurz eingesetzt): Kam in der 82. Minute für Berisha.

Pechvogel Manuel Thurnwald

Manuel Thurnwald wollte den Ball klären, ließ gegen Martinez jedoch den Fuß stehen. Der Ersatzmann von Icardi hämmerte den Elfer mittig ins Tor. Der 21-jährige Argentinier hätte vor der Pause fast noch nachgesetzt, sein Volley ging zum Glück für die Hütteldorfer genau auf Richard Strebinger. Rapid kam erst in den Schlusssekunden der ersten Spielhälfte einmal mit ein wenig Nachdruck in den Strafraum der Gäste. 71 Prozent Ballbesitz für Inter wies die Statistik zur Pause aus.

Rapid musste mehr tun. Schobesberger kam für Thurnwald und nahm den Platz in der Spitze ein. Die Wiener hatten nun mehr Ballstafetten in der gegnerischen Spielhälfte. In erster Linie, weil sich Inter auf dem Vorsprung ausruhte. Mit Knasmüllner für Srdjan Grahovac wechselte Kühbauer noch einmal. Der in jungen Jahren ein halbes Jahr im Inter-Nachwuchs engagierte Mittelfeldmann hätte seinen Einsatz nach Vorarbeit von Berisha fast umgehend gerechtfertigt, Inter-Torhüter Samir Handanovic klärte mit einem Reflex zur Ecke.

Die minimalistischen Mailänder tauchten erst zehn Minuten später nach einem Vorstoß des kroatischen Vizeweltmeisters Ivan Perisic wieder gefährlich im Rapid-Strafraum auf, Radja Nainggolan verfehlte das Gehäuse knapp. Am Ende jubelte der Champions-League-Umsteiger über den erst zweiten Sieg in den vergangenen acht Auswärtsspielen auf internationaler Ebene.

Inter Mailand und SK Rapid Wien in der Gruppenphase

Inter hat die Vorrunde der UEFA Champions League als Dritter beendet und schied damit aus der Königsklasse aus.

Gruppe B der CL mit Inter Mailand

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. FC Barcelona 4-2-0 14:5 14 2. Tottenham Hotspur 2-2-2 9:10 8 3. Inter Mailand 2-2-2 6:7 8 4. PSV Eindhoven 0-2-4 6:13 2

