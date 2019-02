SK Rapid Wien unterliegt Inter Mailand: Die Stimmen zum Spiel

Der SK Rapid Wien musste sich Inter Mailand in Sechzehntel-Final-Hinspiel knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der mit 23.850 Zuschauern ausverkauften Partie erzielte der argentinische Stürmer Lautaro Martinez in der 39. Minute per Foulelfmeter.

Die Stimmen zum Spiel:

Stefan Schwab (Rapid): "Wenn wir ein Wörtchen mitreden wollen, brauchen wir einen Sieg oder ein Unentschieden, das ist nicht gelungen. Wir waren in der ersten Halbzeit zu mutlos. Wir wollten kompakt sein, bis zum Elfmeter hat es gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Spiel offener gestalten, das ist uns gelungen. Handanovic hat den einen Ball sehr gut gehalten, das war unsere einzig richtige Chance. Es ist nicht unverdient, dass Inter gewonnen hat. Aber wir haben Paroli geboten. Aufgeben werden wir sicher nicht, sondern alles versuchen."

Philipp Schobesberger (Rapid): "Wir waren in der ersten Halbzeit ein wenig zu zögerlich, haben Inter zu viel das Spiel überlassen. Dann haben wir leider das Tor bekommen, es war eine unglückliche Situation, ich denke es war zuvor ein Foul an Potzmann."

SK Rapid: Ärger über Elfer-Entscheidung

Mario Sonnleiter (Rapid): "In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor dem Namen Inter Mailand, die haben das zehnfache Budget. In der zweiten Hälfte waren wir mutiger. Alles in allem war mehr drinnen. Manchmal hat die letzte Flanke nicht gepasst, für das erste Match war es in Ordnung. Vor dem Elfmeter war es ein Foul an Potzmann. Schade darum. Wenn du so ein Tor bekommst, ist es bitter. Das Cut ist ein bisschen mühsam, aber schöner werde ich eh nimmer."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Es waren zwei verschiedene Spielhälften. In der ersten Hälfte war der Respekt leider zu groß, da haben viele Bälle zu schnell wieder verloren und Inter damit in die Karten gespielt. Inter hat da das Spiel kontrolliert. In der zweiten Hälfte haben wir viel mehr Ballkontrolle gehabt, mutiger gespielt und durch Knasi auch die Möglichkeit gehabt, dass wir das Spiel nicht verlieren. Ich glaube, es waren einige Leute im Stadion, und es wird wenige geben, die sagen, der Elfmeter ist zu geben. Es war zwar ein Foul von Thurni, aber vorher muss der Schiedsrichter ein Foul an Potzmann geben. Irren ist menschlich, es kann passieren, die alte Leier halt. Die Aufgabe ist nicht einfacher geworden für uns."

SK Rapid Wien vs. Inter Mailand: Die Noten © GEPA 1/15 Der SK Rapid Wien nahm im Europa-League-Duell mit Inter Mailand den Kampf an, unterlag schließlich aber knapp im eigenen Stadion mit 0:1. SPOX benotet die Leistung der Rapidler: © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note=3): Dem Rapid-Keeper ist kaum ein Vorwurf zu machen. Inter ging durch ein Elfmetertor von Lautaro Martinez in Führung, der 26-Jährige war chancenlos. Entschärfte zudem zumindest zwei gefährliche Chancen der Mailänder. © GEPA 3/15 Marvin Potzmann (Note=3-): Der Rechtsverteidiger war direkter Gegenspieler von Inter-Zangler Ivan Perisic. Gewann 40 Prozent seiner Zweikämpfe, verlor 16 Mal den Ball. Hatte insgesamt aber die schwerste Aufgabe aller Rapidler. © GEPA 4/15 Mario Sonnleitner (Note=2+): Der Routinier, nach einer Platzwunde für den Rest der Partie mit Turban, hatte die Inter weitestgehend unter Kontrolle. Agierte solide, leistete sich kaum gravierende Stellungsfehler. Beste Zweikampfquote aller Rapidler. © getty 5/15 Max Hofmann (Note=2-): Ähnlich wie Sonnleitner agierte Hofmann stabil, ließ hochkarätigen Namen wie Lautaro Martinez oder Persic kaum Möglichkeiten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, 85.4% seiner Pässe kamen zum Mitspieler. © GEPA 6/15 Boli Bolingoli (Note=4+): Sollte mit seinen Läufen ins Angriffsdrittel auch in der Offensive Akzente setzen, seine Flanken landeten aber oft im Niemandsland. Generell war der Außenverteidiger zu ungenau. Defensiv kam der Belgier kaum in die Bredoullie. © GEPA 7/15 Srdjan Grahovac (Note=4-): Äußerst unauffälliges Comeback im Rapid-Trikot. Durfte zwar gleich Eckbälle treten, konnte spielerisch aber nichts zur Partie beitragen. Gewann lediglich 33 Prozent seiner Zweikämpfe. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Zog die Fäden im defensiven Mittelfeld und machte einen gewohnt soliden Job. Brachte über 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. © getty 9/15 Manuel Thurnwald (Note=4-): Es war nicht der Tag des 20-Jährigen. Verschuldete den Elfmeter zum 0:1, legte zudem Lautaro Martinez eine 100-Prozentige auf. Nach 53 Minuten erlöste ihn Dietmar Kühbauer. © GEPA 10/15 Stefan Schwab (Note=3-): Der Kapitän spielte unauffällig, tat sich mit der ungewohnten Rolle des 10ers offensichtlich schwer. Auch in der Defensive der eine oder andere Lapsus. © GEPA 11/15 Andrei Ivan (Note=3-): Bis zur Einwechslung von Schobesberger und Knasmüllner der einzige Rapidler, der Gefahr ausstrahlte. Hatte bei seinem aberkannten Treffer Pech, dass Berisha zuvor im Abseits stand. Insgesamt aber oft zu ungenau. © getty 12/15 Veton Berisha (Note=3-): Stets bemüht, konnte sich aber fast nie in Szene setzen. Bekam vor allem in der ersten Halbzeit keine Unterstützung aus dem Mittelfeld. Kam nach der Einwechslung von Schobesberger über rechts, wo er besser zur Geltung kam. © GEPA 13/15 Philipp Schobesberger (Note=2-): Brachte neuen Schwung in die Offensive, war auch an Rapids bester Aktion maßgeblich beteiligt. Tat sich insgesamt aber gegen die tief stehende Inter-Abwehr ebenfalls schwer. © GEPA 14/15 Christoph Knasmüllner (Note=3+): Hätte gleich nach seiner Einwechlsung in der 64. Minute zum Helden werden können, aber "Hexer" Handanovic parierte seinen Abschluss aus kurzer Distanz. Auch sonst sehr auffällig © GEPA 15/15 Thomas Murg (Note=zu kurz eingesetzt): Kam in der 82. Minute für Berisha.

Inter Mailand: "Martinez hat viel zum Sieg beigetragen"

Luciano Spalletti (Inter-Trainer): "Die ganze Mannschaft hat einen guten Eindruck hinterlassen, mit viel Ballbesitz. Es war recht ansehnlich. Lautaro Martinez hat viel zum Sieg beigetragen, das entscheidende Tor geschossen, viele Bälle gewonnen, ist draufgegangen und hat auch Verantwortung übernommen beim Elfmeter. Er ist ein starker Fußballer, fühlt sich wohl in der Rolle vorne. Ob er einmal gleichstark wird wie Icardi wird man sehen. Der Platz war durchaus schwer bespielbar, wir konnten den Ball nicht so laufen lassen."

Marvin Potzmann (Rapid): "Ich habe es als Foul an mir empfunden vor dem Elfmeter. Schade, wenn man durch so ein Tor gegen Inter verliert. An das Rückspiel denken wir jetzt nicht. Wichtig ist am Sonntag Hartberg. Wir haben gesehen, dass wir mit Inter mithalten können. Mit ein bisschen Glück machen wir das 1:1."

Inter Mailand und SK Rapid Wien in der Gruppenphase

Inter hat die Vorrunde der UEFA Champions League als Dritter beendet und schied damit aus der Königsklasse aus.

Gruppe B der CL mit Inter Mailand

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. FC Barcelona 4-2-0 14:5 14 2. Tottenham Hotspur 2-2-2 9:10 8 3. Inter Mailand 2-2-2 6:7 8 4. PSV Eindhoven 0-2-4 6:13 2

Gruppe G der EL mit Rapid Wien: