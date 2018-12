SK-Rapid-Fans bei Europa-League-Duell gegen Rangers mit großer Choreografie

Die Fans des SK Rapid haben zum entscheidenden Gruppenspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers (JETZT IM LIVESTREAM FOR FREE) eine imposante Choreografie vorbereitet.

In überdimensionalen Ziffern war das Datum des heutigen Spieltags abgebildet: Der 13.12. Die Zahl 1312 steht allerdings auch für einen Seitenhieb gegen die Polizei. Nimmt man jeweils die Buchstaben 1 bis 3 des Alphabets, ergibt dies nämlich ACAB, was nichts anderes als All Cops Are Bastards bedeutet.

Darunter schrieben die Rapid-Fans: "Ein Datum perfekt zum Feiern - schießt die Rangers ab und lasst uns Überwintern." Die Buchstaben A, C, A und B waren dabei farblich hervorgehoben.

Glasgow Rangers: Fans mit Choreografie

Auf der anderen Seite haben sich auch die Rangers-Fans auf das Spiel vorbereitet, und zeigten eine neutrale Choreografie mit ihren Vereinsfarben.

© SPOX

Rund 10.000 Rangers-Fans sollen sich in Wien befinden, 2.500 Tickets für das Spiel gingen an die Anhänger der Gäste. Während sich die Schotten tagsüber gesittet verhielten, kam es vor dem Spiel vor der Rapid-Fantribüne zu unschönen Szenen und Auseinandersetzungen.