Europa League: 3:1! Rapid Wien schafft sich gegen Steaua Bukarest eine gute Ausgangslage

Rapid Wien hat gute Chancen auf die siebente Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Am Donnerstag gewannen die Grün-Weißen im Play-off-Hinspiel gegen Steaua Bukarest mit 3:1 (2:0). Für Rapid trafen Christoph Knasmüllner (4.), Mario Sonnleitner (39.) und Stefan Schwab (48.). Für Bukarest erzielte Harlem Gnohere (47.) das zwischenzeitliche 2:1.

Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag in Bukarest. Mit einer starken Leistung fügte die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin Steaua die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen zu. Djuricin setzte vor 19.300 Zuschauern auf jene Mannschaft, die vergangene Woche für den 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava sorgte. Auch Kapitän Stefan Schwab, der am Wochenende ausfiel, war wieder fit.

Auf dem Rasen startete das Spiel ohne großes Abtasten. Schon vor Rapids früher Führung gab es auf beiden Seiten kleinere Chancen. Nach einer Ecke für die Rumänen ging Rapid nach einem mustergültigen Konter in der vierten Minute in Führung. Marvin Potzmann setzte Thomas Murg mit einem schönen Wechselpass ein, Murg spielte auf Knasmüllner und der Held des Slovan-Spiels traf überlegt zur 1:0-Führung.

Die Bilder zum Spiel: Rapid-Fans fordern Djuricin-Rauswurf © GEPA 1/7 3:1-Sieg! Sportlich kann man dem SK Rapid im Europa-League-Playoff gegen Steaua Bukarest wenige Vorwürfe machen. © GEPA 2/7 Dennoch sendeten die Fans ein klares Signal an das Präsidium. © GEPA 3/7 "Nachdem sich das Präsidium dezent zurückhält, werden nun die Stimmen des Block West lauter, um nötige Veränderungen zu fordern", hieß es in einem Flugblatt der Ultras. © GEPA 4/7 "Neben dem Trainerposten hinterfragen wir mittlerweile auch das Präsidium, vor allem in Bezug auf die sportliche Fachkompetenz. Uns ist natürlich klar, dass eine weitere Trainerrochade nicht zwangsläufig Positives bewirkt." © GEPA 5/7 In Sachen Choreographie ließen sich die Fans des SK Rapid dennoch nicht lumpen. © GEPA 6/7 © GEPA 7/7

Danach zog sich Rapid zurück und überließ Steaua die Kontrolle. Rapid stand die meiste Zeit sicher und die Rumänen spielten keine große Torchance heraus. Die einzige Chance auf den Ausgleich vergab Filipe Teixeira per Volleyschuss nach einer Ecke und einem kleinen Patzer von Richard Strebinger (20.). Der Rapid-Tormann machte sein Missgeschick mit einer starken Parade aber gleich wieder gut.

Gogo-Raus-Rufe sorgen für Bauchschmerzen

Nach knapp einer halben Stunde kam Rapid wieder stärker auf. Allerdings wurden die Grün-Weißen überwiegend nach Gegenstößen gefährlich. Stürmer Deni Alar vergab in der Folge gleich drei gute Chance. Zunächst nach einem Haken (25.) von rechts, dann per Kopf nach Schwab-Flanke (31.) und schließlich nach einem Dribbling (38.). Der zweite Treffer gelang dann nach einer Standardsituation.

Sonnleitner verwandelte nach einer Ecke von Knasmüllner per Kopf in der 39. Minute zum 2:0. Der harte Kern der Rapid-Fans ließ sich von der starken Leistung allerdings nicht besänftigen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff präsentierten sie ein Spruchband "wenn das Präsidium schweigt, muss die Kurve lauter werden", gefolgt von "Gogo raus"-Rufen. Damit war Trainer Djuricin gemeint, der schon vor Spielbeginn von den Rapid-Ultras verbal attackiert wurde. Per offenem Brief, der vor dem Stadion verteilt wurde, forderte die Fangruppe "Gogo raus!"

Steaua kommt stark aus der Kabine

Nach einem Doppeltausch kamen die Rumänen mit viel Schwung aus der Kabine. Der eingewechselte Florinel Coman hatte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff bereits eine gute Chance, in der 47. Minute gelang Steaua dann der Anschlusstreffer. Gnohere verwandelte eine Hereingabe von Alexandru Stan aus kurzer Distanz.

Rapid fand darauf aber schnell die passende Antwort. Schwab erhöhte zwei Minuten später nach einer abgewehrten Hereingabe von Murg von knapp außerhalb des Sechzehners mit etwas Glück auf 3:1. Richtig in den Griff bekamen die Wiener die Partie aber auch mit dem Zwei-Tore-Vorsprung nicht. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Auch Rapid stand trotz der komfortablen Führung nicht kompakt.

Steaua kam zu besseren Chancen als vor der Pause. In der 73. Minute rettete Strebinger nach einer Flanke gegen Teixeira und Coman. In der Schlussphase musste Rapid noch um den Zwei-Tore-Vorsprung zittern. Zunächst sah Veton Berisha in der 83. Minute nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Dann vergab Raul Rusescu (89.) eine gute Chance und schließlich traf Coman in der 90. Minute noch die Latte.

SK Rapid in Bundesliga und Europa League: Die nächsten vier Spiele