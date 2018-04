Red Bull Salzburgs Alexander Walke: "Stolz, mit solchen Leuten gespielt zu haben"

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Super Liga Roter Stern -

Wenn Red Bull Salzburg am Donnerstagabend im Europa-League-Halbfinale (live ab 20:15 Uhr im kostenlosen SPOX-Livestream) auf Olympique Marseille trifft, fühlt es sich für die Bullen nach der großen Fußballwelt an. Nur noch zwei Spiele ist das Finale in Lyon entfernt - eine äußerst schwierige, aber machbare Aufgabe. Schon in der Gruppenphase duellierten sich die Bullen mit Olympique, blieben zweimal ungeschlagen (1:0, 0:0).

"Ich hätte nichts dagegen, wenn das so bleibt. Wir wollen ein gutes Spiel machen und uns alle Möglichkeiten für das Rückspiel offenhalten", sagt Keeper und Captain Alexander Walke zur Kleinen Zeitung. Wenn die Saison dann geschlagen ist, könnten sich wieder die Wege trennen.

Schon fast traditionell verabschiedeten sich die Topspieler aus Salzburg und wechselten in die großen Ligen Europas. Erst am Dienstagabend zerstörte Sadio Mane mit dem FC Liverpool die AS Roma, steht vor dem Champions-League-Finaleinzug und traf in neun Champions-League-Partien starke acht Mal. Im Sommer folgt dann Naby Keita an die Anfield Road - für satte 65 Millionen Euro.

Abgänge sorgen für kein böses Blut in Salzburg

Böse ist man in Salzburg aber ob der Abgänge nicht, wie Walke erklärt. "Unserem Verein mangelt es an nichts. Es gibt genug Klubs in Deutschland, Spanien, England oder Italien, die nicht so einen Standard haben wie wir in Salzburg. Aber die fußballerische Qualität in den Top-Ligen und die ausverkauften Stadien sind natürlich ein Anreiz, dorthin zu wechseln", sagt Walke.

"Das kann ich absolut nachvollziehen. Es macht mich auch stolz, mit solchen Leuten gespielt zu haben."

RB Salzburg: Der Weg ins Halbfinale