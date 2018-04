Olympique Marseille gegen RB Salzburg - Europa League live: TV, Livestream, Liveticker

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals ist RB Salzburg bei Olympique Marseille zu Gast. Die Österreicher sind das Überraschungsteam unter den letzten vier verbliebenen Mannschaften. Marseille möchte einen weiteren Coup der Salzburger verhindern. SPOX gibt Euch alle Infos zu der Begegnung und zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

RB Salzburg möchte nach Borussia Dortmund und Lazio Rom den nächsten Favoriten auf dem Weg zum Europa-League-Finale ausschalten. Gegen die Italiener sah nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel in Rom alles nach einem Ausscheiden im Viertelfinale aus. Im Rückspiel schossen die Salzburger aber vier Tore in 18 Minuten und qualifizierten sich so für das Halbfinale.

Dort treffen die Österreicher auf Olympique Marseille. Die Franzosen mussten auch zittern. In Leipzig verlor Marseille mit 0:1 und auch im Rückspiel gingen die Deutschen zunächst in Führung. Am Ende stand Marseille dennoch durch einen fulminanten 5:2-Heimsieg in der letzten Runde vor dem Europa-League-Finale in Lyon.

Wo und wann findet Marseille gegen Salzburg statt?

Das Spiel findet am Donnerstag, den 26. April statt. Anpfiff im Stade Velodrome in Marseille ist um 21.05 Uhr.

© getty

Wo kann ich Olympique Marseille gegen RB Salzburg im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Österreich Livestream in Österreich Puls 4 SPOX.com

Aus rechtlichen Gründen ist der Livestream nur für User aus Österreich verfügbar.

Fans aus Deutschland können das Spiel live beim Pay-Tv-Sender Sky sehen. Zudem können Abonennten die Partie im Livestream bei Sky Go verfolgen.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen LIVETICKER zum Spiel an.

Marseille vs. Salzburg: Die Aufstellungen

Die Teams veröffentlichen die Startformationen in der Regel etwa eine Stunde vor Spielbeginn.

Olympique Marseille: Der Weg ins Halbfinale

Die Franzosen mussten zunächst zwei Qualifikationsrunden überstehen. Durch zwei überzeugende Heimsiege setzte sich Marseille jeweils als Favorit durch und erreichte die Gruppenphase. Diese verlief etwas holprig. Hinter dem Halbfinalgegner Salzburg wurde Olympique nur Gruppenzweiter.

© getty

In den ersten beiden K.o.-Runden siegte Marseille wieder souverän und entwickelte sich im Laufe des Turniers zu einem Kandidaten auf den Titel. Im Viertelfinale verlor das Team von Trainer Rudi Garcia mit 0:1 in Leipzig. Auch im Rückspiel gerieten die Franzosen schnell in Rückstand, aber durch eine überzeugende Offensivleistung gewann Marseille letztlich mit 5:2 und erreichte das Halbfinale.

Wettbewerb Runde Heim Auswärts Ergebnis Europa League Qualifikation Olympique Marseille KV Oostende 4:2 Europa League Qualifikation KV Oostende Olympique Marseille 0:0 Europa League Qualifikation NK Domzale Olympique Marseille 1:1 Europa League Qualifikation Olympique Marseille NK Domzale 3:0 Europa League Gruppenphase Olympique Marseille Konyaspor 1:0 Europa League Gruppenphase RB Salzburg Olympique Marseille 1:0 Europa League Gruppenphase Olympique Marseille Vitoria Guimaraes 2:1 Europa League Gruppenphase Vitoria Guimaraes Olympique Marseille 1:0 Europa League Gruppenphase Konyaspor Olympique Marseille 1:1 Europa League Gruppenphase Olympique Marseille RB Salzburg 0:0 Europa League Zwischenrunde Olympique Marseille Sporting Braga 3:0 Europa League Zwischenrunde Sporting Braga Olympique Marseille 1:0 Europa League Achtelfinale Olympique Marseille Athletic Bilbao 3:1 Europa League Achtelfinale Athletic Bilbao Olympique Marseille 1:2 Europa League Viertelfinale RB Leipzig Olympique Marseille 1:0 Europa League Viertelfinale Olympique Marseille RB Leipzig 5:2

RB Salzburg: Der Weg ins Halbfinale

Auch die Salzburger mussten einige Spiele in der Qualifikation bestreiten. Zunächst hatten die Österreicher die alljährliche Hoffnung, sich für die Champions League zu qualifizieren. In der dritten Runde scheiterte RB jedoch an Rijeka und musste sich nach einer überzeugenden Runde gegen den rumänischen Vertreter aus Viitorul mit der Europa League begnügen.

Diese verlief mehr als erfolgreich. In der Gruppe I wurde Salzburg souverän Erster und in den K.o.-Runden schaltete das Team von Trainer Marco Rose einige Hochkaräter aus. Real Sociedad, Borussia Dortmund und Lazio Rom scheiterten allesamt am österreichischen Meister.