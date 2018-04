Lazio-Rom-Superstar Sergej Milinkovic-Savic war beim GAK ein "etwas verträumter Bub"

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Super Liga Roter Stern -

Zemun DBU Pokalen SonderjyskE -

Brondby Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Super Liga Roter Stern -

Partizan Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke

Real Madrid, Manchester United, Paris St. Germain, Liverpool, Chelsea: Geht es nach der Gerüchteküche, stehen Lazio Roms Jungstar Sergej Milinkovic-Savic die Türen zu Europas Fußball-Granden offen. Die Anfänge des 23-jährigen Mittelfeldmanns von Salzburgs Viertelfinalgegner in der Europa League liegen in Graz.

Da war der Sohn von GAK-Legionär Nikola Milinkovic allerdings noch ein "etwas verträumter Bub". Reinhard Holzschuster kann sich noch gut an seinen einstigen Schützling erinnern. Dass der Serbe eine so steile Karriere nehmen würde, habe er damals "eigentlich nicht" erwartet, sagte der damalige Trainer und aktuelle Sportlicher Leiter der U14 bis U17 sowie der Zweiermannschaft des GAK.

Schon Vater Mikinkovic kickte beim GAK

Als sein Vater Nikola Milinkovic zwischen 2001 und 2004 bei den "Rotjacken" spielte, kickten auch die beiden Söhne Sergej und Vanja im Nachwuchs. Der um zwei Jahre jüngere Vanja, derzeit Zweiergoalie bei Lazios Ligarivalen FC Torino, habe damals fokussierter gewirkt.

Holzschuster sah im heutigen Topmann einen "Instinktfußballer", aber keinen absolut herausragenden Spieler. "Er war technisch sehr gut, hatte ein gutes Auge für das Spiel, hat sich aber nicht so immens von den anderen abgehoben", meinte er. "Er war nicht der große Trainierer, ein irrsinniger Freigeist, der unglaubliche Dinge machen konnte - aber in jede Richtung", betonte Holzschuster. Immerhin spielte der 1995er-Jahrgang aber stets in der älteren 94er-Truppe.

Gerne habe Sergej auch Basketball gespielt - quasi das Erbe von Mutter Milena Savic, selbst aktive Korbjägerin. Vater Nikola habe sich damals sehr um seine Söhne bemüht, auch immer wieder an Trainings mitgewirkt. "Er hatte ein tolles Gefühl für Kinder", betonte Holzschuster, der in der Vergangenheit auch das ÖFB-Teamtrio Valentino Lazaro, Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer betreute.

Milinkovic-Savic: Vom GAK zu Vojvodina

2006 verließen die in Spanien geborenen Brüder schließlich den GAK Richtung Vojvodina, 2015 kam Sergej über Genk für 18 Millionen Euro nach Rom. Dort hat der 1,91-Meter-Mann unter Trainer Simone Inzaghi eingeschlagen, sein Vertrag ist bis 2022 anberaumt. Italienische Medien berichteten unlängst, im Sommer wäre eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro fällig. "Er hat eine großartige Zukunft", prophezeite Inzaghi.

Milinkovic-Savic' Bilanz bei Lazio Rom