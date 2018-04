BVB-News und Gerüchte: Dortmund an französischem Talent dran?

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A CFC Genua -

Der BVB bastelt am Kader für die nächste Saison und ist wohl in Frankreich fündig geworden. Außerdem ist das Aus von Peter Stöger angeblich bereits besiegelt. Hier gibt es eine Übersicht zu allen aktuellen News und Gerüchten rund um Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Dortmund beobachtet Talent von Olympique Lyon

Borussia Dortmund ist offenbar an Houssem Aouar interessiert, das berichtet zumindest Gazzamercato. Demnach ließ der BVB den 19-Jährigen beobachten.

Aouar besitzt bei Olympique Lyon einen Vertrag bis 2020 und kommt hauptsächlich im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Allerdings sollen neben dem BVB auch der FC Liverpool und der FC Barcelona an dem Franzosen interessiert sein.

© getty

Aouars Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Ligue 1 24 5 3 Europa League 8 1 1 Coupe de France 4 - -

BVB-Zukunft: Plant Watzke mit Kehl?

Neben den Meldungen um mögliche Neuzugänge gibt es auch Gerüchte rund um die sportliche Führung. Wie der kicker berichtet, hat Hans-Joachim Watzke Sebastian Kehl als neuen Sportdirektor auserkoren.

Dem Bericht zufolge soll Kehl das Amt 2022 übernehmen. Außerdem könnte Sven Mislantat wohl zum BVB zurückkehren. Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty

Peter Stöger vor Aus beim BVB

Nach der 0:6- Pleite gegen den FC Bayern gab es herbe Kritik an den Dortmund-Spielern und auch am Trainer Peter Stöger. Wie die Bild erfahren haben will, gilt es "intern als beschlossene Sache", dass Stöger nach der Saison aufhören wird.

Stöger übernahm Borussia Dortmund im Dezember, nachdem der BVB die Zusammenarbeit mit Peter Bosz beendet. Derzeit steht der BVB in der Bundesliga mit 48 Punkten auf dem dritten Platz und kämpft damit um die Champions-League-Ränge.

© getty

BVB-Gegner im Saison-Endspurt