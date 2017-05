Europa League: David gegen Goliath?

Donnerstag, 04.05.2017

Jose Mourinho darf in seinem ersten Jahr bei Manchester United noch auf einen Titelgewinn hoffen. Die lange Zeit als Trostpflaster geltende Europa League hat für die Red Devils in den vergangenen Wochen besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ins Halbfinale vorgestoßen, will United nun auch die Trophäe einheimsen. Dies würde auch einen Startplatz für die kommende Champions League bedeuten.

In der Vorschlussrunde stellt sich Englands Rekordmeister Celta Vigo entgegen. Das Hinspiel findet Donnerstagabend (21:05 Uhr/live bei SPOX Österreich) im spanischen Galicien statt. Celta steht erstmals in einem Europacup-Halbfinale, in das der in der Primera Division nur auf Rang elf liegende Verein als klarer Außenseiter geht.

Pogba kehrt zurück - Probleme in der Defensive

Bei den Gästen kehrt Paul Pogba nach seiner Verletzungspause ins Aufgebot zurück. Vor allem in der Abwehr plagen United aber weiter Personalprobleme. Als Tabellenfünfter der Premier League muss Mourinho um den Champions-League-Startplatz auf dem nationalen Weg bangen. Der Portugiese sprach der Europa League zuletzt deshalb eine gewisse Priorität zu.

Alle Infos zum Europa-League-Halbfinale