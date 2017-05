Medien: De Gea will nicht zu Real

Mittwoch, 03.05.2017

Spanische Medien berichteten zuletzt, dass de Gea der Wunschkandidat Reals sei, um im Sommer Keylor Navas zu ersetzen. Wie ESPN nun aber erfahren haben will, denkt der Spanier derzeit nicht an einen Wechsel. Demnach will er bei United bleiben.

De Gea steht noch bis 2019 unter Vertrag und könnte sein Arbeitspapier bald bis 2020 verlängern. Zwar sollen die Königlichen genug Geld bieten, um den Spanier von den Red Devils loszueisen, der Spieler selbst priorisiere allerdings keinen Wechsel.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 26-Jährige spielte einst für Atletico Madrid und wechselte 2011 für 25 Millionen Euro nach Manchester. Das Interesse von Real Madrid ist nicht neu, die Königlichen scheiterten bereits vor zwei Jahren am letzten Transfertag an einer Verpflichtung.

David de Gea im Steckbrief